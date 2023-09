Quanto costa mangiare una pizza da Sirani a Brescia? Ecco la risposta

lVuoi concederti l’esperienza gourmand di mangiare una pizza nella rinomata pizzeria di Sirani? Andiamo a vedere insieme quanto potresti andare a spendere per toglierti questo sfizio.

Quella di Sirani è una delle migliori pizzerie d’Italia. Basti dire che la rinomata rivista Gambero Rosso gli attribuisce Tre Spicchi e Tre Tazzine. Pochi anni fa, questi due prestigiosissimi riconoscimenti sono stati rafforzati anche dal premio per la Colazione dell’anno.

La storia

Nel 2006, Nerio Beghi decide di aprire un locale multifunzionale dove poter gustare “cose buone” tutto il giorno, dalle prime ore del mattino fino a notte fonda. Oggi il locale si trova in via Elba a Brescia ma, all’inizio era in una cascina della bassa bresciana, a Bagnolo Mella.

L’idea della pizza gourmet arriva grazie all’incontro con Simone Padoan, uno dei maestri della pizza gourmet. Inizialmente, Sirani la propone un giorno solo alla settimana poi, visto il grande successo, finisce per proporla sempre, 7 giorni su 7.

Le pizze

Il menù delle pizze è suddiviso in 3 sezioni.

quelle che non potevano mancare;

le h2o;

quelle della vecchia fattoria ia-ia.ho.

Tutte presentano un impasto perfetto, che è un ottimo connubio tra croccantezza e morbidezza. Inoltre, la ciliegina sulla torta, è ovviamente la farcitura finale. Gli abbinamenti sono ricercati ed eseguiti con materie di primissima scelta.

Quanto costa mangiare una pizza da Sirani a Brescia?

Tra le pizze più economiche ci sono sono la Pantelleria (capperi e origano di Pantelleria con pomodoro) e la Rossa, ai profumi mediterranei con burrata vicino. Rispettivamente costano 22,00 e 25,00 euro. Di poco più care (26,00 euro), La Culaccia cotta di Branchi con carciofini sott’olio e la Speck d’Anatra con zucchine croccanti. Tutte le altre pizze marciano tra i 30 e i 40 euro. Il culmine, sia di sapore e qualità che di prezzo, lo si raggiunge con la pizza 60 grammi. Farcita con caviale Calvisius e burro di Normandia costa 90,00 euro.

Sfiziosità dolci e salate perfette per colazione o brunch

La caffetteria-pasticceria di Sirani comincia a proporre ai suoi clienti prelibatezze fin dalle prime ore del mattino. Il locale è infatti aperto da martedì a sabato con orario continuato 07:30 – 22:00 e la domenica dalle 7:30 alle 15:00. Dopo aver visto quanto costa mangiare una pizza da Sirani a Brescia, vediamo ora quali sfiziosità poter degustare negli altri momenti della giornata.

Una specialità è la torta di rose servita con zabaione caldo. La scelta spazia dalle brioche caramellate alle focacce abbrustolite da condire con marmellate o creme. Per gli amanti della colazione salata, Sirani propone uova con bacon e verdure, crostini con burro e acciughe e omelette con stracchino e cotto Capitelli.

I dolci hanno un prezzo medio che va dai 10 ai 13 euro. Per le focacce farcite si va dai 12 ai 18 euro a seconda della farcia. Le proposte “Dalla cucina” oscillano dai 14 ai 20 euro.

