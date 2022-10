Qual è il numero che porta fortuna o sfortuna e quale venerdì porta sfiga

I numeri fanno parte della nostra vita. Oggi, come non mai, visto che dobbiamo far quadrare i conti con delle entrate sempre fisse e delle uscite in aumento. Del resto, con i rincari delle utenze domestiche difficile riuscire ad essere sempre in pari.

Dovunque ti giri, ci sono soldi da tirare fuori. La bolletta della luce è triplicata e la bolletta del gas aumentata. Per non parlare di fare una spesa economica settimanale, ormai impossibile per tante famiglie. Insomma, più che usare i numeri, siamo costretti a darli dalla rabbia.

Quali sono in numeri da giocare al Lotto? Lo vogliono sapere in tanti

Numeri come quelli che giochiamo al Lotto. Infatti, spesso c’è chi trasforma i sogni in numeri da giocare al Lotto o al Superenalotto. O, magari, aspetta che gli venga in sogno il nonno defunto per dargli l’ambo sicuro. E su quale ruota, perché anche questo fa la differenza.

La domanda che tanti fanno è “dammi tre numeri da giocare al Lotto”, come se fosse semplice. E chi promette di averli, ci sta truffando. Il Lotto è solo questione di fortuna. Un numero può essere sorteggiato anche per cinque volte di seguito e poi non uscire per un anno intero. Non esistono regole scritte.

La cifra fortunata può dipendere dalla data di nascita

Qual è il numero che porta fortuna o sfortuna, a noi, non è facile saperlo. Ognuno di noi ha un cosiddetto numero fortunato. Che potrebbe dipendere dalla data di nascita. Esistono dei programmi, in Internet, che ci rivelano il nostro numero indicando giorno, mese e anno di nascita. Altri lo calcolano col nome. Come fare? Ad ogni lettera dell’alfabeto, corrisponde un numero. La A=1, la B=2 e così via per tutte le 26 lettere. Se si va in doppia cifra, si considera solo la seconda. Ad esempio M=13=3.

Maria, ad esempio, sarà 3+1+8+9+1. A questo punto si somma il primo con il secondo, il secondo con il terzo e così via. Quindi 4+9+7+0 e poi 3+6+7. Nella penultima e ultima riga, valgono le due cifre. Quindi 9+13 ovvero 22, che sarebbe il numero fortunato di chi si chiama Maria.

Qual è il numero che porta fortuna dipende anche da nome e data di nascita

Esistono, per tradizione, numeri fortunati, altri sfortunati e un venerdì che porta più sfortuna di altri. Il 3, ad esempio, è considerato il numero che porta fortuna. È associato alla Trinità ed è considerato quello perfetto. E richiama il triangolo.

Il numero più sfortunato, In Italia, è considerato il famigerato 17. Perché si trova tra il 16 e il 18, che sono considerati perfetti. E il diluvio universale è iniziato il 17. Il giorno che porta più sfiga? Venerdì 17 novembre, dovesse accadere, è sfortuna pura. Venerdì, perché è nel giorno della morte di Gesù, ovvero il Venerdì Santo e novembre è il mese dei morti.

Lettura consigliata

Se amiamo giocare al Lotto faremmo bene a prendere in considerazione nelle estrazioni questi numeri fortunati e frequenti per ogni ruota, che potrebbero farci vincere bei soldi