Dove conviene prenotare adesso per vacanze low cost a Natale 2022

Natale sembra ancora lontano ma in realtà è già arrivato il momento di pensare alle vacanze invernali. E se abbiamo intenzione di andare all’estero, a maggio ragione dovremmo affrettarci a prenotare la nostra vacanza. In particolare, sono i voli a subire le fluttuazioni di prezzo più estreme, ed è sempre conveniente prenotare prima e mai in ritardo. Vediamo dunque quali saranno le mete più low cost per le vacanze di Natale partendo dai principali aeroporti italiani.

Se partiamo da Roma conviene dirigerci verso Malta o Spagna

I voli più convenienti se partiamo dalla capitale saranno Malta e Spagna durante il periodo natalizio. La Valletta con le sue spiagge da sogno e il clima mite ci attende con voli low cost a partire da 20 euro. Se invece preferiamo la Spagna, teniamo d’occhio destinazioni quali l’Andalusia (possiamo raggiungere Malaga e Siviglia con circa 70€) ma anche l’artistica Barcellona (circa 40€) e le sempre gettonatissime Canarie, che durante l’inverno offrono l’unico rifugio europeo dal clima sempre mite (possiamo raggiungere Tenerife con circa 60€)

Milano si apre verso le destinazioni nord e mitteleuropee

Se invece il nostro punto di partenza è Milano, imbacucchiamoci bene prima di partire, perché le destinazioni più gettonate sono a Nord. Potremo volare a Londra per circa 30€, idem per Germania (Francoforte, Berlino e Colonia le città più gettonate) e per la Francia (non facciamoci scappare voli convenientissimi per la romantica Parigi o l’intrigante Lione). Anche il Belgio e la Repubblica Ceca tenteranno molti con voli a prezzi davvero bassissimi. Chi si sente più ambizioso potrà fare un giro in Danimarca con voli a 30€ per Copenhagen.

Ecco dove conviene prenotare adesso per vacanze low cost

Se i prezzi dagli aeroporti di Roma e Milano sono davvero convenientissimi, non rinunciamo alle vacanze all’estero se il nostro punto di riferimento è un’altra città. Possiamo arraffare biglietti a pochissimo anche da Venezia (per Germania, Belgio, Spagna e UK), da Napoli (Francia, Svizzera, Estonia e Paesi Bassi) e da Bologna (in particolare per Bulgaria, Grecia e Svezia). Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta.

Le destinazioni per chi vuole avventurarsi fuori dall’Europa

Se vogliamo programmare una vacanza verso posti esotici, dove conviene prenotare adesso per le vacanze di Natale? Milano ci propone voli a circa 90€ per il Marocco, e 100€ per l’Armenia o la Georgia. Da Roma potremo raggiungere la Giordania, l’Egitto o la Turchia per lo stesso prezzo e goderci una vacanza da sogno senza spendere una fortuna.

