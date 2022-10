Il farmaco che dimezzerebbe il colesterolo approvato dall’Agenzia del farmaco

Per chi soffre di colesterolo alto è in arrivo una notizia incoraggiante. L’AIFA, l’Agenzia italiana del farmaco, ha appena dato il via libera ad un farmaco che dimezzerebbe il livello del colesterolo nel sangue.

Il colesterolo è una delle principali cause di malattie cardiovascolari. Nel nostro Paese le vittime di patologie che colpiscono il cuore sono oltre 200.000 all’anno. L’eccessivo livello di colesterolo cattivo nel sangue sarebbe spesso causa di questi problemi che poi portano al decesso.

Come abbassare il colesterolo? Cosa fare per avere il colesterolo basso?

Da tempo per combattere il colesterolo i medici prescrivono le statine. La somministrazione delle statine sarebbe in grado di inibire l’enzima responsabile della formazione del colesterolo. Purtroppo le statine bloccano la formazione di tutto il colesterolo, quello cosiddetto buono (HDL) e quello cosiddetto cattivo (LDL), responsabile delle patologie cardiovascolari. Invece il nuovo farmaco opera direttamente nel bloccare la formazione del colesterolo LDL, quello cattivo.

Il farmaco che dimezzerebbe il colesterolo può anche essere rimborsabile

Il nuovo farmaco, creato dal colosso farmaceutico Novartis, agisce su un principio molto semplice. Il Leqvio, il nome con cui verrà commercializzato il medicinale, interviene su una proteina che è responsabile della produzione del colesterolo LDL. Limitando la produzione di questa proteina, indirettamente il farmaco della Novartis riduce anche la produzione di colesterolo cattivo nel sangue.

Il nuovo farmaco sarebbe in grado di ridurre i livelli di colesterolo cattivo nel sangue anche del 50%. Tre studi clinici, validati dall’EMA, l’Agenzia europea del farmaco, effettuati su 3.600 pazienti, avrebbero dimostrato l’efficacia di questo prodotto. Il Leqvio si somministra attraverso puntura sottocutanea. Alla prima iniezione segue una seconda iniezione dopo 3 mesi e poi i pazienti dovranno iniettarsi il medicinale una volta ogni 6 mesi. L’AIFA ha anche concesso la rimborsabilità di questo farmaco.

Come abbassare il colesterolo cattivo in modo naturale

Poiché un eccesso di colesterolo potrebbe favorire l’insorgenza di malattie cardiovascolari, è importante tenerlo sotto controllo. Il livello di guardia del colesterolo cattivo è di 200 mg/dl. Il farmaco che dimezzerebbe il colesterolo è indicato per chi soffre di ipercolesterolemia. Tutti coloro che non hanno questa malattia ma hanno il colesterolo LDL alto, devo fare ricorso ai metodi naturali per abbassarlo.

Chi vuole ridurre i livelli dei grassi nel sangue la via maestra è una sana alimentazione. La dieta mediterranea può aiutare ad abbassare i livelli di colesterolo in eccesso. Quindi riduzione di tutti quei cibi ricchi di grassi, come insaccati, formaggi e uova e maggiore attenzione verso verdura, cereali, legumi e frutta. Per la carne è preferibile orientarsi verso quella bianca, come pollo e tacchino. Anche il consumo di pesce azzurro almeno un paio di volte la settimana, potrebbe favorire la riduzione di colesterolo cattivo nel sangue.

Se abbassare il livello di colesterolo cattivo potrebbe allontanare il rischio di patologie cardiovascolari, la riduzione di quello buono potrebbe essere altrettanto dannosa. Uno studio di un pool di ricercatori canadesi avrebbe fatto una scoperta molto interessante. Anche bassi livelli di colesterolo HDL, potrebbero favorire le patologie legate al cuore. Non solo. Un basso livello di colesterolo buono potrebbe favorire l’insorgere di tumori.

