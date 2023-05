Settimana decisiva con diversi appuntamenti per i mercati azionari: oggi deciderà la Federal Reserve sui tassi di interesse, domani lo farà la BCE, e poi venerdì il report sull’occupazione americana. Molti si sono già fasciati la testa e preventivano ribassi da capogiro. Quale arte divinatoria potrebbe aver portato a tale previsione? Le medie storiche dicono diversamente, e gli stessi grafici vanno nella stessa direzione. Le Banche centrali affonderanno i mercati? Le probabilità sono diverse e riportano uno scenario favorevole ai mercati azionari.

Tassi di interesse, ciclo economico e previsioni

Le uniche previsioni che riteniamo affidabili sono quelle che studiano il passato per riportare poi lo stesso scenario in futuro. Se si ripeteranno le cause che in passato hanno portato al verificarsi di eventi, gli stessi eventi poi tenderanno a ripetersi. Sono i cicli e ricicli di vichiana memoria. La storia principalmente si ripete e questo avviene anche sui mercati azionari. Se analizziamo le serie storiche dal 1898 ad oggi, ci rendiamo conto che mentre i tassi di interesse continuavano a salire, lo hanno fatto anche i prezzi dell’azionario. L’input ribassista di medio lungo periodo, è stato quasi sempre dato dal primo taglio dei tassi di interesse.

Allora oggi le cose sono due: se i tassi saliranno i mercati azionari continueranno a farlo. Se rimarranno fermi, gli effetti saranno gli stessi. C’è quandi da preoccuparsi solo se ci sarà un taglio dei tassi. E questo potrebbe essere deciso solo se si vericherà una recessione economica. Al momento non si ravvisano i prodromi per questo “stato” del ciclo economico. Quindi, le conclusioni sono semplici e dirette.

Torniamo al breve termine.

Alle ore 17:56 della giornata di contrattazione del 3 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.955

Eurostoxx Future

4.283

Ftse Mib Future

26.695

S&P500

4.126,18.

Le Banche centrali affonderanno i mercati? I livelli da monitorare

Contiamo a ritenere, avvalorati dal nostro studio delle medie storiche e dai pattern dei prezzi e oscillatori propietari che i prezzi dei listini azionari continueranno a salire fino al 4 agosto. Solo intorno a questa data si potrebbe assistere a una correzione di alcuni punti percentuali.

Il rialzo di breve termine continuerà fino a quando si assisterà a chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.229

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.049.

Lettura consigliata

L’eclissi di luna di maggio porterà una rara prosperità e fortuna ai 3 segni zodiacali più testardi