Arredare un corridoio lungo e stretto: 3 idee per renderlo accogliente e valorizzarlo secondo gli interior designer

Hai un corridoio moderno o classico che vorresti rinnovare? Scopri come fare un restyling efficace seguendo i consigli degli esperti. Con tre preziosi suggerimenti riuscirai a trasformarlo in uno spazio accogliente e su misura per te. Ecco le idee per arredare, illuminare e pitturare con stile.

Per accogliere gli ospiti nel migliore dei modi, un buon padrone di casa non deve trascurare nessun punto. Il bagno piccolo è una delle maggiori preoccupazioni alle quali porre rimedio, ma non è l’unica. C’è una zona tipica delle abitazioni anni ’70, e non solo, che possiamo valorizzare: il corridoio. Se anche tu ne possiedi uno particolarmente angusto, forse vorresti ritoccarlo per ottimizzare lo spazio. Per riuscire nel tuo intento puoi affidarti ai suggerimenti degli interior designer. In particolare, ci sarebbero tre punti sui quali dovresti concentrarti. Una volta seguite le indicazioni riportate, il tuo minuscolo corridoio diventerà una zona confortevole e comoda da percorrere.

Come arredare un corridoio lungo e stretto partendo dai colori

Il primo consiglio per aumentare idealmente lo spazio in corridoio è quello di giocare coi colori. Dipingerlo nel modo giusto garantirà una maggior sensazione di ampiezza e godibilità. A questo proposito, dovresti puntare su tonalità chiare e neutre, come il bianco e le sue varianti, che riflettono bene la luce. Per scongiurare l’effetto tunnel, invece, potresti pitturare la parete di fondo con un colore pieno e uniforme. Così il corridoio sembrerà più corto e con una fine.

Puoi ottenere lo stesso risultato impiegando della carta da parati, magari con motivi paesaggistici. Infine, anche una boiserie fatta su misura ti permetterà di migliorare l’impatto visivo. Accoppiando correttamente i colori o sfruttando cornici e pannelli, potrai spezzare e abbassare il soffitto in maniera efficace.

Scegli le luci con attenzione

Se ti stai chiedendo come arredare un corridoio lungo e stretto, de vi sapere che rimarrà tale se non farai un uso sapiente della luce. Dei faretti moderni andranno benissimo per segmentare il percorso dando un pizzico di contemporaneità. In alternativa, puoi valutare di fissare un lampadario elegante. Così dovresti avere la percezione di ribassamento e non avrai la necessità di ricorrere a una controsoffittatura.

Se la planimetria della casa te lo consente, poi, potresti costruire un lucernario, perfetto per garantire un’illuminazione costante.

Posiziona mobili e quadri

L’ultimo particolare sul quale porre l’attenzione sono i complementi d’arredo. Qui la regola da seguire è il minimalismo. Non esagerare con gli oggetti o tenderai a ingombrare. Per iniziare, considera di sistemare una superficie traslucida, come uno specchio. Se hai tempo e spazio per fare modifiche più consistenti, puoi posizionare un armadio a muro. Così da rendere più funzionale la tua area di passaggio.

Non è male nemmeno l’idea di stendere un bel tappeto a rombi o fantasie, ma occhio a evitare quelli con righe verticali. Per finire, appendi i quadri. Le stampe singole rendono tutto l’ambiente più raffinato. Se vuoi coprire una superficie maggiore e non hai porte interne, puoi esporre una gallery wall sulla parete più lunga.