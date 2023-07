Puzza di fritto e di carne arrostita in casa addio: questi rimedi per togliere i cattivi odori sono gradevolissimi

Viviamo ogni giorno immersi in odori di ogni tipo. Soprattutto in casa vorremmo sentire solo del buon profumo. Quando però si cucinano certe ricette, soprattutto dei secondi, possiamo lasciare nell’aria un po’ di puzza. Proviamo questi metodi naturali per eliminarla.

Uno dei nostri sensi è l’olfatto. È utilissimo sia agli esseri umani che agli animali. Ogni giorno il nostro naso percepisce diversi tipi di odori. La puzza di sudore, di muffa, di fogna e anche quella della pipì dei nostri cani o gatti sono fastidiose. Anche quando cuciniamo potremmo produrre cattivi odori.

Alcuni rimedi popolari

Specialmente quando friggiamo del pesce o prepariamo la carne ai ferri nelle stanze si diffonde della puzza.

La prima azione da fare quando si cucina è aprire una finestra o il balcone. Arieggiare le stanze sarebbe utile non solo contro la puzza ma anche per prevenire la muffa.

Uno dei rimedi che potrebbe servire contro i cattivi odori poi è il bicarbonato. Sparso su divani in tessuto e tappeti contrasterebbe la puzza di fumo. Dopo 30 minuti basterà passare l’aspirapolvere. In cucina mettiamone un po’ in una ciotola e anche in frigorifero con delle gocce di essenza di menta. Potrebbe assorbire gli effluvi sgradevoli. Un’altra sostanza utile sarebbe il carbone attivo. Mettiamone un po’ in un sacchetto di cotone su alcuni ripiani. Funzionerebbe da mangia odori.

Quando friggiamo sarebbe bene mettere in padella anche alcune fette di limone biologico lavato e asciugato. Dobbiamo lasciare la scorza, però. In questo modo si mitigherà l’odore emanato.

Come togliere la puzza di fritto e di carne arrostita in casa

Un altro antico metodo sarebbe quello di sobbollire acqua, chiodi di garofano, alloro e bucce di agrumi. Il profumo contrasterà l’odore di arrosti o bolliti di verdure come il cavolo.

Potremmo anche preparare un profumatore naturale. In un vaporizzatore vuoto mettiamo dell’aceto di vino bianco e stessa quantità di acqua demineralizzata. Versiamo poi 10 gocce di olio essenziale di limone e 10 gocce di quello di rosmarino. Agitiamo e nebulizziamo. Potremmo mettere anche delle ciotoline con questa miscela in qualche zona della stanza. Evitiamo se abbiamo animaletti curiosi in casa.

Per fare un altro spray profuma ambienti potremmo usare l’aceto di alcol. In una bottiglietta vapo versiamo 500 ml di aceto di alcol. Aggiungiamo 10 gocce di olio essenziale di agrumi o di menta e scorze di limone. Lasciamo riposare in frigorifero almeno una settimana e poi usiamo lo spray contro la puzza di fritto e di carne arrostita in casa. Se filtriamo il liquido potremmo metterlo in alcuni flaconcini. Ne faremo poi un diffusore usando bastoncini di bambù.

