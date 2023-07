Parmigiana di melanzane o zucchine? Prova questa ricetta dello chef Roberto Valbuzzi, leggera e ottima per l’estate

Cucinare per parenti e amici può essere molto piacevole e divertente. Possiamo sperimentare nuove ricette o seguire la tradizione, usare prodotti locali o cibi esotici. C’è un classico che però è spesso presente sulla tavola in estate, la parmigiana. Lo chef Valbuzzi ci insegna a farne una gustosa con pochi ingredienti.

Fin dalla più tenera età si comincia a prendere confidenza con il cibo e i diversi sapori. Con gli anni si apprezzano classici come gli spaghetti al pomodoro o la cotoletta, che piacciono un po’ a tutti. Una pietanza dalle origini dibattute e che richiama ricordi di pranzi in famiglia è la parmigiana. Tra le certezze ci sarebbe l’ingrediente principale, la melanzana. Il significato invece del nome del piatto è molto controverso.

Probabili origini e varianti

Si chiamerebbe parmigiana forse per la disposizione delle fettine. La forma, infatti, richiamerebbe quella della “parmiciana” ossia la persiana di legno in lingua siciliana. Altre fonti si collegherebbero a delle ricette della zona di Parma con verdure e ortaggi a fette. Altri ancora farebbero derivare il nome da uno dei formaggi più usati in cucina, il Parmigiano Reggiano. Queste sono solo alcune tra le ipotesi più diffuse. Resta il fatto che la parmigiana di melanzane è tra i piatti più amati e cucinati soprattutto in estate. Tra gli ingredienti base troviamo pomodoro, basilico e formaggio. In varie Regioni italiane si usa la mozzarella oppure il caciocavallo o la scamorza. C’è anche chi preferisce il pecorino o la provola e aggiungerebbe uova sode.

Ci sono quindi tante versioni di questo piatto italiano molto saporito e facile da fare. Tra poco scopriremo quella del noto chef Valbuzzi. Questo giovane cuoco gestisce il ristorante di famiglia Crotto Valtellina.

Parmigiana di melanzane o zucchine? Prova questa ricetta dello chef di Cortesie per gli ospiti

Roberto Valbuzzi ha raggiunto la popolarità soprattutto grazie alla televisione. Basti citare programmi come Hollyfood, La prova del cuoco, Aperistorie con Bruno Vanzan. Soprattutto è noto a molti grazie a Cortesie per gli ospiti, programma condotto con Csaba dalla Zorza e Diego Thomas.

La ricetta della parmigiana che Roberto Valbuzzi ha condiviso su Instagram è senza melanzane. Ecco come procedere. Lavare e tagliare per il lungo 6 zucchine. Tamponare con un canovaccio pulito o della carta casa. Passare poi le zucchine nella farina mescolata con sale e pepe. Mettere a scaldare in padella dell’olio per frittura e poi immergere le fette fino a farle dorare. Nel mentre cuocere 700 ml di passata di pomodoro con un soffritto di scalogno. Comporre poi gli strati in una teglia partendo dalla passata. Mettere poi le zucchine, un po’ di mozzarella, Parmigiano e delle foglie di basilico, fino a esaurimento degli ingredienti. Lo chef Valbuzzi consiglia di lasciare riposare il tutto in frigo per una notte. Cuocere infine in forno a 180 gradi per 25 minuti.

