Ci sono alcuni angoli del nostro Paese che sono davvero incredibili e, soprattutto, poco conosciuti. I piccoli paesini che costellano l’Italia, infatti, non sempre sono famosi e bisogna scovarli per poterne apprezzare la bellezza in toto. In questo caso, quindi, ciò che dovremo fare è cercare e trovare luoghi poco noti che potrebbero davvero toglierci il fiato. Tra questi, i piccoli borghi che campeggiano su tutto il territorio italiano sono sicuramente la scelta migliore.

Un borgo meraviglioso dove trascorrere una giornata in totale relax senza pensieri

Come già sottolineato, quindi, andare alla ricerca di meravigliosi borghi non è poi così complicato. E, soprattutto, potrebbe farci vivere delle vacanze totalmente diverse, all’insegna della curiosità e del relax. In questo caso, possiamo scegliere diverse Regioni in cui andare. Per esempio, potremmo andare in Basilicata e apprezzare un borgo meraviglioso, tipico della Regione e ricco di storia. Oppure, potremo spostarci in Toscana, dove Sarteano ci farà letteralmente innamorare, grazie alla bellezza del luogo e agli eventi culturali. O ancora, in Molise potremmo apprezzare la particolarità di Oratino, un bellissimo borgo che si trova nella valle del Biferno e che è pronto ad accoglierci con tutte le sue caratteristiche.

Eletto tra i borghi più belli di tutta Italia, questo angolo di paradiso ci farà rimanere letteralmente a bocca aperta

Oratino è conosciuto soprattutto per la transumanza nel periodo estivo e per l’incredibile natura che lo abbraccia e lo circonda. Il paesaggio molisano che si presenta dinanzi agli occhi, infatti, è forte e imponente ed è impossibile non rimanere a bocca aperta dinanzi ad esso. All’interno del borgo, oltre ai vicoli caratteristici ricchi di storia, troveremo il Palazzo Giordano.

Quest’ultimo è caratterizzato da un fossato storico ancora ben visibile. Inoltre, potremo visitare la Chiesa di Santa Maria Assunta e la Rocca di Oratino, medievale e tradizionale. Nel borgo, poi, è possibile assistere a diversi eventi e fiere che potrebbero farci divertire e rendere memorabile la nostra vacanza. Basti citare la grande festa che si tiene nel borgo durante la vigilia di Natale per capire lo spirito degli abitanti del luogo, ospitali e aperti alla vita. Non dimentichiamoci poi di assaggiare ogni prodotto tipico molisano, fresco e delizioso. Perciò, ora che sappiamo dell’esistenza di Oratino, eletto tra i borghi più belli di tutta Italia, dovremmo assolutamente programmarci un fine settimana.

