Le prime previsioni sull’estate 2022 parlano di una stagione destinata ad essere molto calda. Considerato che non si potrà stare sempre al mare, servono contromisure. Una è sicuramente l’utilizzo del climatizzatore negli ambienti interni. Per chi deve acquistarne qualcuno c’è la possibilità di risparmiare con vari Bonus.

Diverse agevolazioni: focus sullo sconto in fattura

Può, dunque, tornare molto utile per affrontare il caldo record 2022 capire come funzionano le agevolazioni. La volontà di questo approfondimento è spiegare come un utente finale possa avere semplicemente uno sconto in fattura, senza doversi preoccupare del resto.

La cosa più semplice da fare è capire come i venditori propongono la questione agli acquirenti. Le maggiori catene, tramite i loro siti, pubblicizzano questa opportunità e spiegano nel dettaglio come poterne usufruire.

Come ottenere lo sconto sull’acquisto condizionatori

La condizione è, ovviamente, acquistare un condizionatore a pompa di calore ad alta efficienza e occorre farlo entro il 31 dicembre 2022. L’altro aspetto da chiarire è che, rispetto ad altri Bonus, non sono previsti requisiti basati sull’ISEE. Vale, dunque, per tutti, indipendentemente dal reddito e dalla condizione economica familiare. L’agevolazione prevede anche la possibilità di convertirla in detrazioni, ma in questo caso si vuole fare riferimento al solo sconto in fattura del 50%.

Per affrontare il caldo record 2022 ecco come risparmiare su acquisto condizionatori con offerte da volantino e sconto in fattura

La pratica di ottenimento dello sconto non è molto snella. Bisogna, infatti, effettuare una serie di adempimenti e comunicazioni per le quali, però, gli stessi negozi o catene mettono a disposizione degli intermediari abilitati. In base a quanto indicato, sono compresi anche i sopralluoghi relativi alla valutazione di fattibilità e alla documentazione della successiva installazione.

La gestione della pratica in molti casi ha un costo già fissato e, se previsto dall’acquirente, questo verrebbe meglio ammortizzato da acquisti multipli. Alcuni, inoltre, rendono eventualmente possibile anche l’affidamento delle pratiche a imprese e artigiani di fiducia dell’acquirente. Altri, invece, applicano lo sconto in fattura solo con l’acquisto del pacchetto comprensivo di consulenza.

Potrebbe essere questo il momento giusto per acquistare un climatizzatore

Attenzione, inoltre, alle modalità di pagamento previste per usufruire delle agevolazioni. I venditori indicano: bonifico bancario, postale parlante o finanziamento. Chiarite, però, quelle che sono le linee guida generiche, sarà utile confrontarsi con gli esercizi commerciali per capire nel dettaglio tutte le procedure.

I piccoli passaggi burocratici, però, non sembrano mettere in discussione il fatto che questo potrebbe essere il momento per acquistare un condizionatore. Soprattutto se si considera che non mancano le offerte speciali che spesso si leggono sui volantini di catene e negozi. E poi c’è il caldo che farà la sua parte nell’indurre all’acquisto chi ne ha bisogno, soprattutto se avrà da attendere per andare in ferie e raggiungere qualche località di mare o montagna per godersi l’estate.

