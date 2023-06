Fare di un castello la propria casa: oggi il sogno si può realizzare con una cifra che sorprenderà

Vivere in un castello è il sogno di molti. In Italia non mancano le occasioni in vendita di castelli anche a prezzi tutto sommato ragionevoli. Ma si può vivere in un castello anche spendendo molto poco. Come fare di un castello la propria casa?

Hai sempre sognato di vivere in una dimora straordinaria? Ti piacerebbe possedere una dimora storica e prestigiosa, immersa nel verde e ricca di fascino? Se pensi che sia una cosa irrealizzabile o troppo costosa, ti sbagli. In Italia ci sono molti castelli in vendita a prezzi sorprendentemente abbordabili. Possedere un castello, ha molti vantaggi anche economici, ma ha alcuni aspetti negativi.

Fare di un castello la propria casa: perché può essere un sogno realizzabile

Comprare un castello non è solo una questione di gusto o di fantasia. Ci sono molti motivi validi per investire in una proprietà così particolare e unica. Innanzitutto, si tratta di un bene immobile che difficilmente si svaluta nel tempo. Anzi, potrebbe anche aumentare il suo valore grazie alla sua rarità e alla sua importanza storica e culturale.

Ovviamente il prezzo è un ostacolo non indifferente. Ma stupirà sapere che è possibile comprare dei castelli mozzafiato anche con 1 milione di euro. Per esempio sulle colline di Arezzo, a Subbiano, è in vendita un maniero, con tanto di merlature, di 1.800 mq e 200 ettari di terreno a 1.100.000 euro. Nel Biellese si può acquistare un antico e prestigioso castello di 1.100 mq e 5.000 mq di terreno a 1.550.000 euro. Possono sembrare cifre astronomiche, ma non si discostano molto dal valore commerciale un attico a Milano, o a Firenze, Roma o Venezia

I vantaggi e gli svantaggi dell’acquisto

Come ogni cosa, anche comprare un castello ha i suoi pro e i suoi contro. Tra i vantaggi, c’è sicuramente il prestigio di vivere in una location davvero unica, che può essere anche fonte di reddito. Infatti è possibile sfruttare il castello come location turistica di lusso o per l’organizzazione di eventi come matrimoni, cerimonie, incontri ecc.

Tra gli svantaggi, invece, ci sono i costi elevati per l’acquisto e per la gestione del castello. Mantenere un castello pulito e in funzione, sia all’interno ma anche nella parte esterna, richiede ingenti risorse. Per non parlare delle difficoltà burocratiche e le restrizioni imposte dalle soprintendenze per gli interventi edilizi. Inoltre un castello spesso ha il problema della scarsa accessibilità perché situato in zone isolate o impervie. Infine la vita in un maniero, spesso isolato, manca di molte delle comodità che un appartamento offre.

La soluzione alternativa: acquistare un appartamento in un castello

Molti di questi problemi si aggirano acquistando non un intero castello ma un appartamento in un castello. Questa soluzione è molto più economica ma altrettanto affascinante. Un esempio di questa opportunità è il castello di Besozzo, in provincia di Varese, uno dei più importanti della Lombardia. Si tratta di un antico fortilizio medievale, trasformato in due dimore signorili nel Rinascimento, con una vista mozzafiato sul lago Maggiore.

Il castello è dotato di un ampio parco, di una torre campanaria, di una cappella privata e di una storia illustre. Infatti tra i suoi ospiti può annoverare Giuseppe Garibaldi e Giuseppe Mazzini. Il complesso è suddiviso in due palazzi, il Palazzo Besozzi-Cadario e il Palazzo Besozzi-Adamoli, che ospitano diversi appartamenti di varie metrature e prezzi. Sul portale Idealista.it* scopriamo che qui è in vendita un 5 locali con 220 metri quadri di superficie al prezzo di 460.000 euro.

Chi ama i castelli ma non può fare di un castello la propria casa, può sempre visitarlo. Per esempio andando in borgo gioiello d’Italia con un castello ricco di leggende su una rocca impervia che lascia tutti senza fiato. Oppure può vivere una favolosa esperienza di un intero fine settimana in un autentico castello medievale.

*(n.d.r. Proiezionidiborsa riprende gratuitamente annunci della zona presenti sui siti immobiliari. La Testata non conoscendo né i dettagli né la veridicità dell’informazione, e non ha alcun interesse in merito alle offerte immobiliari indicate.)