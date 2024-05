Siamo in un momento decisivo per i mercati, dove si continuano ad alternare ipotesi sui tassi di interesse. Cosa farà la FED, taglierà o rimarrà sui livelli attuali del 5,25/5,50% ? Difficile una riposta, perchè non c’è chiarezza dai dati macroeconomici sia contingenti che predittivi. Frattanto, Wall Street potebbe sorprendere con ulteriori rialzi, dopo che nel mese di aprile, i prezzi avevano disegnato un minimo crescente rispetto a marzo. Ci avviciniamo frattanto a gambe levate al nostro primo setup annuale rosso che scadrà il 23 maggio. Si arriverà a questa data con un massimo o con un minimo? Vedremo cosa accadrà. Frattanto, torna alla ribalta un titolo il cui andamento ha fatto sognare molti investitori. Puntare ora su GameStop? Andiamo a vedere cosa è successo negli ultimi giorni.

Come interpretare questa immagine?

Keith Gill, noto anche come “Roaring Kitty”, è tornato a postare dopo anni di assenza. Ha condiviso un’immagine di un uomo proteso in avanti su una sedia, che ha generato oltre 24 milioni di visualizzazioni. Anche se l’immagine non includeva altre informazioni o riferimenti specifici a un titolo, molti l’hanno collegata a GameStop, su cui Gill ha pubblicato in passato su Reddit. Nel 2021, GameStop ha registrato un aumento di oltre il 2.000%, raggiungendo un picco di 86,88 dollari, principalmente a causa di un’elevata quantità di posizioni corte contro il titolo. Questo ha contribuito a definire il concetto di “meme stocks”, azioni influenzate principalmente dal sentiment sui social media piuttosto che dai fondamentali aziendali.

Puntare ora su GameStop?

Abbiamo letto sul sito Marketscreener quali sono le raccomandazioni degli analisti sul titolo. Ecco cosa risulta:

Raccomandazione media Sell

Numero di analisti 1

Ultimo prezzo di chiusura 30,45 USD

Prezzo obiettivo medio 5,6 USD

Differenza / Target Medio -81,61%.

Leggiamo una sola raccomndazione ed è Sell e considera ai livelli attuali sul titolo sopravvalutato dell’81,61%.

GameStop da inizio anno ha segnato il minimo a 9,95 e il massimo a 38,20 dollari. Su base mensile c’è stata una forte accelerazione. Grafici come questi, dove i prezzi rimangono fermi per molto tempo e poi accelerano in poche sedute sono davvero difficili da decifrare. Movimenti del gneere potrebbero formarsi anche al ribasso. Gamestop è un titolo ad alta volatilità e potrebbe fare di tutto, continuare a schizzare verso l’alto o sprofondare. A parer nostro, investire su questa azioni signficherebbe assumersi richi elevatissimi. Ne vale la pena?

