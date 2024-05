Dove sono diretti i mercati? Dove è diretto il cambio dollaro yen?

Riteniamo che al momento sia poco probabile l’inizo di un ritracciamento. I nostri algoritmi, tranne se cambierà qualcosa oggi con i dati sull’inflazione, proiettano la continuazione dell’andamento rialzista. Dove sono diretti i mercati? A parer nostro ancora al rialzo. Nell’ultimo paragrafo di questo articolo indichiamo invece, quali sono i livelli che non dovranno essere rotti al ribasso. Questo per evitare, che secondo i nostri algoritmi, posssa iniziare una fase ribassista.

Fratttanto comuqnue, aumentano le probabilità che fra giugno e luglio i prezzi potrebbero andare sotto i minimi segnati nel mese di aprile. Sarà così? Per il momento i nostri sistemi predittivi ci iniziano a scommettere.

Dove è diretto il cambio dollaro yen?

Il governatore della Banca del Giappone (BoJ), Kazuo Ueda, ha tenuto un discorso e la sintesi dei pareri della BoJ del 25-26 aprile è stata pubblicata per modificare la comprensione dei mercati sulla politica monetaria. Entrambi indicano che il recente indebolimento dello yen potrebbe aumentare l’inflazione di base. Gli analisti ritengono improbabile che la BoJ arresti la debolezza dello yen e attribuiscono la causa principale alla differenza dei tassi tra gli Stati Uniti e il Giappone.

Non si prevede che la BoJ aumenti i tassi a giugno ma potrebbe ridurre gli acquisti di titoli di Stato giapponesi. Si ipotizzano due aumenti dei tassi entro il 2024, ma UBS ritiene più probabile un solo aumento. Il mercato valutario è rimasto poco mosso, con gli investitori che attendono i nuovi dati sull’IPC statunitense per valutare la politica della Federal Reserve. Gli economisti prevedono un modesto aumento dell’IPC core negli Stati Uniti in aprile.

Studio del grafico

Negli ultimi giorni il cambio quota in area 156,40. Da inizio anno ha segnato il minimo a 140,80 e il massimo a 160,23. La tendenza settata dai nostri algoritmi sul time frame giornaliero e settimanale è rialzista e pertanto si proietta la continuazione del movimento in atto. Primo obiettovo in area 160,23. Questa view rialzista verrà messa in crisi da un ritorno dei prezzi sotto 151,86.

Dove sono diretti i mercati? Come mantenere il polso della situazione di breve termine

La seduta di contrattazione del 14 maggio ha chiuso ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.888

Eurostoxx Future

5.073

Ftse Mib Future

34.377

S&P500

5.222,68.

La tendenza, come viene letta dai nostri algoritmi, è rialzista: nuovi ribassi invece, con chiusure settimanali inferiori ai seguenti livelli di prezzo

Dax Future

18.161

Eurostoxx Future

4.900

Ftse Mib Future

33.225

S&P500

5.142.

Oggi verranno pubblicati ulteriori dati sull’inflazione. Come verranno letti dai mercati?

