Pulire il pavimento ogni giorno è impensabile. Insomma, molti di noi passano la maggior parte della giornata fuori casa. E, dopo ore in giro a lavorare o a sbrigare commissioni, il nostro ultimo pensiero è il pavimento di casa nostra. Lo puliamo all’incirca una volta alla settimana, quando non dobbiamo fare nulla. E cerchiamo di mantenerlo il più lucido possibile. Ma, parlandoci chiaro, spesso non è sufficiente lavarlo con cadenza settimanale. Insomma, i pavimenti sono tra le aree più sporche della casa. C’è una soluzione a tutto questo? Forse sì, e noi del team di ProiezionidiBorsa siamo qui per offrirtela. Pulisci il pavimento con questo ingrediente inaspettato e rimarrà lucido per settimane!

Il trucco giapponese per far sì che il pavimento risplenda sempre

La cura della casa, in Giappone, è una delle basi fondamentali della cultura. E il pavimento soprattutto viene pulito con molta attenzione. Questo perché non sono pochi i giapponesi che dormono con il materasso direttamente poggiato sul pavimento. Oppure, in tanti tra loro mangiano anche seduti per terra. Perciò, per questo popolo, mantenere tutto igienizzato è davvero fondamentale. E il trucco per far rimanere il pavimento splendente per settimane viene proprio da loro. Vediamo in cosa consiste esattamente e cosa dovremmo fare per seguire il loro esempio.

Ecco in cosa consiste questo trucco che viene direttamente dal Giappone

Praticamente, seguire questi consigli è semplicissimo. Infatti, per prima cosa, pulisci il pavimento con un detergente. È lui l’ingrediente inaspettato che non sapevamo di volere!

E ora lavalo con dell’acqua calda, senza aggiungere assolutamente nulla. Passato lo straccio in tutte le stanze, passa su tutte le aree bagnate del pavimento uno straccio asciutto.

Ed ecco fatto! Pulisci il pavimento con questo ingrediente inaspettato e rimarrà lucido per settimane! Ovviamente, è doveroso dire che non ci sono prove scientifiche in merito. Ma questo tipo di metodo è stato tramandato per anni nella cultura giapponese e ha sempre funzionato! Quindi perché non provare?

