Se ne sentono veramente di ogni tipo. Ogni giorno qualcuno inventa qualcosa di nuovo. Alcune invenzioni sono veramente spettacolari e ti chiedi perché non ci hai pensato prima tu. Altre invece un po’ meno. Ma ora ci vogliamo soffermare su due invenzioni geniali che ti cambieranno la vita e ti chiederei come hai fatto a vivere senza. Iniziamo dalla prima.

Due invenzioni geniali che ti cambieranno la vita e ti chiederai come hai fatto a vivere senza

Voi vi svegliate di notte? Andate a prendere magari dell’acqua, oppure andate in bagno. O se avete dei bambini piccoli che hanno bisogno di attenzioni vi dovete alzare e andare da loro? Per fare tutto ciò di notte è necessario accendere la luce. Però accendere la luce implica svegliare il proprio partner, che non so quanto possa essere felice. Ma soprattutto una luce forte quando non si è ancora del tutto svegli, potrebbe dare fastidio alla vista. Quindi si opta sempre per il vagare al buio in casa fino a quando non si prende uno spigolo di una porta in fronte e ci si fa male. Be’ hanno inventato qualcosa di veramente geniale: delle fantastiche pantofole con i LED. In questo modo puoi girare per casa senza accendere nessuna luce, e non sbattere contro gli oggetti.

Le cornici ad angolo

Un’altra invenzione geniale è la cornice ad angolo. In casa spesso abbiamo degli angoli, oppure se siamo magari dei proprietari di bar o ristoranti anche lì ne abbiamo tanti. Ma queste cornici sono veramente spaziali perché riescono a creare continuità nella stanza, addolciscono la linea rigida dell’angolo e sono molto carine da vedere per abbellire uno spazio. Quindi se in casa avete degli angoli che non sapete come abbellire potete provare con le cornici ad angolo.

Approfondimento

Questa donna ha usato la buccia d’arancia sulle scarpe e dal quel giorno la sua vita è cambiata.