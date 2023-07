Pulisce i vetri delle finestre senza lasciare aloni questo ingrediente igienizzante da spruzzare sulle superfici opache

Cerchi una soluzione per far splendere i vetri degli infissi? Prova con un rimedio inaspettato della casa. È un prodotto che igienizza con qualche spruzzata e potrebbe rimpiazzare i detergenti commerciali. Vediamo di quale si parla e come utilizzarlo nel modo corretto.

Vedere i vetri delle finestre invasi dalle macchie e segnati non è piacevole. Peccato che i soliti prodotti del supermercato non sempre risolvano la questione. Alcuni sono particolarmente aggressivi e rischiano di compromettere ulteriormente la situazione. Per cui, potresti provare con un rimedio della nonna che ti sorprenderà. In effetti, si usa solitamente per tutt’altro scopo. Eppure, anche in queste situazioni potrebbe darti una mano considerevole. Tanto che in poche passate riuscirai a togliere ogni traccia di sporco dalle superfici.

Pulisce i vetri delle finestre senza lasciare aloni o macchie scomode: ecco di cosa si tratta

Occuparsi dei nostri infissi non è sempre facile. Le difficoltà potrebbero derivare dalla posizione in cui si trovano, che rende arduo disfarsi di problematiche come la condensa. Per il lavaggio, molti si affiderebbero a dei fogli di giornale impregnati di alcol rosa. Altri a un panno in microfibra imbevuto di aceto, considerato un efficace sgrassatore naturale. Ma se ti trovassi in totale emergenza o questi rimedi non avessero sortito alcun effetto, potresti tentare con un’alternativa insolita. Si tratta dell’alcol etilico, che conservi nella vetrina dei liquori. Nello specifico, per il nostro scopo ci serviremo del gin.

Ne serviranno solamente due cucchiai, da versare in un apposito spruzzino. Agita e nebulizza la bevanda direttamente sui vetri sporchi. Quindi, passaci sopra un foglio di quotidiano accartocciato. In poco tempo dovresti notare già un miglioramento e goderti di nuovo la trasparenza delle tue superfici. In più, sarai felice di aver scoperto un rimedio a portata di mano che pulisce i vetri delle finestre senza lasciare aloni.

Un metodo veloce per pulire i serramenti in PVC

I vetri non sono l’unica parte delle finestre che potrebbe macchiarsi. Anche ante e telaio si deteriorano col tempo e l’accumularsi della polvere. Se possiedi infissi in PVC, sappi che sei fortunato. Infatti, la loro pulizia non è per nulla complicata. Prima di iniziare, però, assicurati di rimuovere ogni residuo di polvere con un panno morbido e antistatico.

A questo punto, dovrai creare una soluzione detergente con 4 parti d’acqua tiepida e una d’aceto. Immergi uno straccetto delicato e strofinalo sulle zone da trattare. Una buona alternativa a questo primo metodo consiste nel mischiare la solita acqua a qualche goccia di detersivo ecologico per piatti.