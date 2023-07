Finalmente una dieta facile da seguire e che funziona davvero: è perfetta se vogliamo dimagrire in estate!

Ultima chiamata per la prova costume. Chi ha in programma una vacanza al mare è probabilmente alla ricerca di una dieta miracolosa per perdere i 2 o 3 kg di troppo. Quella di cui parleremo tra poche righe non è miracolosa ma se fatta nel modo giusto potrebbe aiutarci a smaltire velocemente pancetta e maniglie dell’amore.

Siamo nel pieno dell’estate 2023 e per molti si avvicina il momento delle vacanze al mare. Il tempo per mettersi in forma in vista della prova costume è davvero agli sgoccioli. I “ritardatari” della linea che vogliono perdere peso velocemente possono prendere spunto dai regimi alimentari di icone di bellezza come Cindy Crawford ed Elizabeth Hurley. Oppure farsi consigliare da un nutrizionista esperto per scegliere una dieta davvero efficace. Per loro c’è una bella notizia. È arrivata finalmente una dieta facile da seguire e che funziona davvero. Vediamo di cosa si tratta e perché questo è il periodo migliore per iniziarla.

Cos’è la Cico Diet che sta spopolando

In questo periodo leggiamo ovunque notizie di diete miracolose e che promettono di farci perdere moltissimi chili in pochi giorni. Alcune potrebbero rivelarsi estremamente pericolose. Altre, come la Cico Diet, sembrano garantire ottimi risultati se fatte nel modo corretto. “Cico” è l’acronimo di “Calories in – Calories out” e, come si intuisce dal nome, si basa sulla riduzione progressiva delle calorie rispetto al fabbisogno giornaliero.

In parole povere seguire la Cico Diet significa calcolare il proprio fabbisogno calorico quotidiano (in base a età, genere, abitudini) e assumere meno calorie. I nutrizionisti esperti stimano che per perdere circa un chilo alla settimana dovremmo consumare circa 400 o 500 calorie in meno ogni giorno rispetto al suddetto fabbisogno.

Perché la Cico Diet è perfetta per perdere peso in estate

Il vantaggio di iniziare la Cico Diet in estate è tutto nella stagionalità degli alimenti. In questo periodo dell’anno abbiamo a disposizione frutta e verdura ricche di fibre, vitamine e sali minerali. Tutti cibi fondamentali per la corretta riuscita di questa dieta. Il rischio dei regimi alimentari basati proprio sul deficit calorico è che insieme alle calorie venga ridotto l’apporto di sostanze fondamentali per la salute. Un rischio che in estate possiamo ridurre con fragole, melone e mirtilli. Oppure con legumi, verdure come melanzane, carote e finocchi e cereali integrali.

Finalmente una dieta facile da seguire e che funziona davvero: come farla senza rischi per la salute

Prima di seguire qualsiasi tipo di dieta dovremmo rivolgerci al medico e a un nutrizionista accreditato. Un’indicazione che per la Cico Diet vale ancora di più. In primis perché calcolare il proprio fabbisogno giornaliero non è così semplice e immediato. In secondo luogo perché togliere calorie in maniera indiscriminata potrebbe creare carenze di altri nutrienti potenzialmente pericolose.

Se seguiamo queste regole base e impariamo a leggere le etichette degli alimenti che mangeremo non dovremmo avere problemi a perdere peso velocemente. In più, riequilibrando la dieta giornaliera, potremmo non soltanto smaltire pancetta e rotolini, ma anche guadagnare in salute e benessere.