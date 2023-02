Sei stufo anche tu della condensa che si forma sulle finestre? Allora prova subito questi trucchetti

Alla faccia di chi diceva che non sarebbe stato un inverno freddo, ultimamente siamo caduti in un clima quasi siberiano. Riscaldamento acceso praticamente tutto il giorno, anche per cercare di eliminare la muffa sui muri. Ma nonostante questo, ci alziamo al mattino e ci ritroviamo la condensa sulle finestre. Andiamo allora a cercare di capire come fermarla con i consigli della nostra Redazione.

Perché si forma la condensa sulle finestre

La condensa sulle finestre è la gioia dei nostri bambini che si ritrovano a scrivere e disegnare sulle finestre di casa. Solitamente si forma quando la temperatura esterna è molto più bassa di quella interna. Ecco allora che l’umidità che ci circonda diventa più elevata e l’acqua presente in casa si raffredda depositandosi sulle superfici più fredde della casa, ossia i vetri delle nostre finestre.

Tutto ciò viene favorito anche per la presenza degli infissi di legno, che rimangono freddi allo stesso modo dei vetri. Vediamo quindi qualche consiglio per risolvere il problema.

Sei stufo anche tu della condensa e di ritrovarla sulle finestre? Allora non dimenticare delle azioni mirate

Solitamente il modo più semplice per eliminare o addirittura prevenire la condensa è quello di lasciare uno spiraglio di apertura dell’infisso. Attenzione però che potresti notare zone della casa maggiormente soggette alla condensa, come la sala, in prossimità delle piante. A questo punto la soluzione migliore, se vuoi mantenere il verde tra le pareti domestiche, è quella di acquistare un deumidificatore, non necessariamente elettronico. Ricordati anche di non stendere se possibile il bucato in casa, perché proprio lo sbalzo di temperatura e la presenza di umidità nei vestiti crea la condensa sui vetri.

Ecco perché sempre più italiani stanno investendo sugli infissi in alluminio

Sei stufo anche tu della condensa sulle finestre? Allora prova a eliminarla velocemente con gli infissi in alluminio. Moltissimi italiani stanno investendo proprio in questa soluzione, perché il taglio termico di questi infissi ti garantisce di eliminare la condensa che si forma sui vetri. Considerando quindi che il miglior modo per eliminare lo condensa è quello semplicemente di aprire e arieggiare i locali, ricordati però un piccolo accorgimento per la tua camera da letto.

Una volta alzato e dopo aver aperto le finestre, ricordati di scoprire il materasso, togliendo lenzuola e coperte. Questo permetterà all’eventuale umidità nascosta nel letto di andarsene, evitando così che ti si venga a formare la condensa vicino agli infissi.