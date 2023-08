4 bevande fresche e dissetanti perfette in estate. Sono facilissime da preparare con ingredienti economici  

In estate si ha sempre una gran voglia di bere. L’acqua fa bene ma, dopo un po’, annoia. Le bibite gassate, piene di zuccheri, sarebbero da evitare, o quantomeno consumare saltuariamente. Scopri con noi delle alternative naturali ricche di gusto da preparare comodamente a casa.

Bere è molto importante. Di norma, si dovrebbero bere almeno 2 litri di acqua al giorno. In estate anche di più, perché, con il caldo, sudiamo. Oltre a perdere tanti liquidi, perdiamo anche tanti sali minerali. Queste sostanze vanno reintegrate. Bisogna quindi bere tanto, senza aspettare lo stimolo della sete. Ovviamente, bisogna assumere i liquidi “giusti”. Quando fa caldo, evitare, o quantomeno limitare molto, alcolici e bibite gassate che sono ricche di zuccheri e coloranti. Cercare inoltre di limitare anche la caffeina.

Oltre all’acqua, via libera a spremute e centrifughe di frutta e verdura. Molto buone anche le acque aromatizzate. Si trovano in vendita al supermercato di varie marche, ma le possiamo comodamente preparare a casa con gli ingredienti preferiti. Il procedimento è molto semplice. Per ottenere un ottimo prodotto, frutta ed erbe aromatiche vanno lasciate in infusione per svariate ore. In genere una notte.

A seconda dei gusti personali, possiamo divertirci a creare numerose combinazioni di profumi e sapori. Vediamo insieme alcune idee!

4 bevande fresche e dissetanti perfette in estate

Cominciamo da una bevanda molto profumata, dal potere digestivo.

In una brocca di vetro pulita, mettervi:

120 grammi di pesche noci a fette molto sottili;

la scorza di 2 limoni;

rosmarino fresco.

Infine, aggiungere 1,5 litri di acqua. Mettere in frigorifero per una intera notte.

Per un’acqua aromatizzata ai frutti di bosco, il procedimento da seguire è lo stesso. Anche gli ingredienti sono i medesimi. L’unica differenza sta nel frutto principale: al posto delle pesche, inserire nella brocca 150 grammi di frutti di bosco.

Un’acqua aromatizzata che piace tanto ai bambini

I bambini sono molto tentati dalle bibite colorate e zuccherine. Proviamo allora a convincerli con un’acqua aromatizzata alle fragole: un’alternativa sana, dolce e dissetante.

Per 1 litro di acqua servono 5 fragole fresche belle grandi. Volendo aumentare il livello di dolcezza della bevanda, aggiungere un cucchiaino di miele oppure di zucchero di canna.

Acqua aromatizzata con i fiori

Oltre che con la frutta, le acqua aromatizzate si possono preparare anche con i fiori. Vediamone una versione.

In una pentola, versare 1 litro di acqua. Poi aggiungere:

2 cucchiai di fiori di lavanda;

2 cucchiai di zucchero;

la scorza grattugiata di un pompelmo.

Una volta raggiunto il bollore, far cuocere per 5 minuti e poi spegnere la fiamma. A raffreddamento ultimato, filtrare il liquido e travasare in una bottiglia di vetro.

L’acqua aromatizzata ai fiori di lavanda è perfetta da sorseggiare alla sera perché ha potere rilassante.

Ecco quindi 4 bevande fresche e dissetanti perfette in estate e adatte per tutti i gusti. Con un po’ di fantasia, potete sbizzarrirvi a creare numerose varianti!

