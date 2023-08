Pulire senza spendere soldi il fondo di pentole e padelle? Non buttare le preziose bucce della frutta, ma usale così

Ogni giorno produciamo molti scarti alimentari. La maggior parte finisce nella spazzatura, ma possiamo riutilizzare le bucce della frutta in molti modi. Ecco qualche idea utile per le pulizie in casa e anche per le piante.

Dopo aver mangiato a volte possono rimanere pasta, riso o verdure nella pentola. Sappiamo che ci sono molte ricette per usare gli avanzi e recuperarli. Pochi pensano però alle bucce e alle scorze di alcuni frutti. Questi scarti di solito li buttiamo nei sacchetti per l’umido. Potrebbero però essere preziosi nelle pulizie domestiche. Le loro caratteristiche li rendono utili anche per altri scopi.

Come pulire senza spendere soldi il fondo di pentole e padelle

In ogni stagione dell’anno possiamo comprare e mangiare vari tipi di frutti. Ci sono quelli autunnali o estivi da consumare appena lavati o in forma di confettura. Tra i più comuni ci sono le mele nelle loro diverse varietà. Vediamo come usare la loro buccia.

Se dopo aver cucinato il fondo della nostra pentola o della padella è incrostato, procediamo così. Prendiamo un po’ di bucce di mela e facciamole aderire allo sporco dalla parte interna. Copriamole con dell’acqua e portiamo a ebollizione. Mescoliamo qualche volta per evitare di farle attaccare. Dopo una ventina di minuti al massimo, togliamo la padella dal fuoco, scoliamo l’acqua, togliamo le bucce e laviamo come al solito.

Se mettiamo a bollire le bucce in un po’ d’acqua in un pentolino, attendiamo che si ammorbidiscano. Poi lasciamo raffreddare il liquido, filtriamolo e inseriamolo in uno spruzzino. Possiamo poi usarlo per pulire il piano cottura e il lavello con una spugnetta.

Cosa fare con la buccia di banana

Passando alla banana, dopo aver mangiato la polpa usiamo un pezzetto di buccia per pulire le foglie delle piante d’appartamento. Possono essere utili anche per pulire le scarpe di gomma o di pelle. Strofiniamo delicatamente la loro parte interna e poi usiamo un panno per togliere i residui.

Alcune piante da fiore e da orto prima della fioritura potrebbero aver bisogno di un po’ di potassio e di altre sostanze nutritive. Lasciamo macerare per un giorno le bucce di qualche banana in un recipiente con dell’acqua demineralizzata. Innaffiamo poi il terreno con il liquido ottenuto.

Alcuni usi delle scorze di agrumi

Arance e limoni hanno un gusto molto gradito. Mangiamo questi agrumi a spicchi o come succo. Prendiamo metà limone spremuto e mettiamo sopra del sale. Possiamo usarlo per pulire pentole, posate e rubinetteria con macchie di calcare. La superficie bianca delle scorze di arance può servire per sgrassare piatti e contenitori vari. Usiamo poi il solito sapone.

Infine, mettiamo pezzetti di bucce di agrumi essiccati e miscelati con chiodi di garofano e stecchi di cannella in un sacchetto di cotone. In questo modo potremo profumare armadi e cassetti e provare a tenere lontane le tarme.

Pulire senza spendere soldi il fondo di pentole e padelle e risolvere altri problemi è facile, quindi. Basterebbe riutilizzare le bucce di mele e altri frutti in casa e in giardino.