Piante da esterno con fiori più forti con questo rimedio a costo zero che aiuta anche semi e talee

Dedicarsi al giardinaggio è molto rilassante. Possiamo abbellire i nostri spazi a casa o all’esterno con tante varietà di fiori e piante ornamentali. Ci aiutano nella coltivazione tanti prodotti e uno naturale potremmo averlo già a disposizione. Tra poco capiremo di cosa si tratta.

Possiamo rendere ogni angolo della nostra casa molto più bello e accogliente con le piante. Vasi piccoli e grandi poggiati a terra o appesi a un gancio sono davvero decorativi. Anche alcuni su scaffali e scrivanie rallegrano la vista. In cucina poi abbiamo a disposizione le erbe aromatiche. La presenza di un balcone o di un giardino stimola l’acquisto di tante specie. Fiori e anche ortaggi si coltivano con attenzione.

Per diversi motivi potremmo però notare una pianta sofferente e che tarda a produrre i suoi magnifici fiori. In altri casi possiamo essere delusi dalle talee o addirittura da semi che stentano a germogliare. Possiamo già avere a casa un possibile aiuto per queste situazioni.

Come coltivare l’aloe

Una delle piante grasse più diffuse è l’aloe ed è usata da molti tipi di aziende per le sue proprietà.

Nel campo del giardinaggio le sue sostanze stimolerebbero la crescita di germogli e di radici. Inoltre sembra rendere più rigogliose le piante. La varietà che si usa in questo caso è l’aloe barbadensis detta anche aloe vera.

L’aloe è abbastanza facile da coltivare. Possiamo tenerla in casa in vaso oppure in piena terra. Il terreno dev’essere drenante, meglio se presenta un substrato sabbioso. Bisogna inoltre curare la sua esposizione al sole in giardino. A casa basterà mettere il vaso dietro a una finestra e girarlo ogni tanto. In questo modo la luce verrà distribuita in tutte le parti della succulenta. A volte all’apice delle sue foglie carnose può spuntare un bel fiore. L’irrigazione dovrebbe essere moderata e solo a terreno asciutto. Dare poca acqua e molto raramente in inverno.

Per ricavare un ormone radicante bisogna tagliare una foglia di aloe alla base con un coltello pulito e affilato. Tagliamola poi per il lungo e preleviamo il gel all’interno con un cucchiaio. La sua consistenza è densa.

Piante da esterno con fiori più forti con questo rimedio naturale

Prendiamo la polpa dell’aloe e filtriamola. Mescoliamola con un poco d’acqua e immergiamo dei batuffoli di cotone con dei semi. Copriamo con un panno e riponiamo il contenitore in un luogo al buio. Dopo qualche giorno dovrebbero spuntare i germogli.

Ora un rimedio per stimolare le talee. Prendiamo un po’ di gel e aggiungiamo dell’acqua. Versiamo il liquido in un’ampollina poi inseriamo la talea. Interriamola appena spuntano le radici. In alternativa si potrebbe sistemare in un vasetto con del terriccio subito dopo.

Per rendere le piante da esterno con fiori più forti con questo rimedio sciogliamo un cucchiaino di polpa in un litro di acqua. Possiamo poi innaffiarle. Ripetiamo il trattamento una o due volte al mese. Dato che è un rimedio naturale potrebbe essere utile anche per nutrire le piante dell’orto.