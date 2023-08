Settembre da favola per 3 segni zodiacali ricoperti dalla fortuna più sfacciata grazie all’ultima Superluna

Homo faber fortunae suae, dicevano gli antichi. Ognuno ha gli strumenti per creare il proprio destino. Eppure le stelle ci indicano che esistono alcuni momenti propizi per ciascun segno zodiacale nel sentiero verso la fortuna e la prosperità.

La super Luna di settembre, l’ultima dell’anno, avrà proprio questa funzione di calamita a fine mese. La cosiddetta Luna del raccolto sarà annunciata da un periodo di fertilità per denaro, investimenti, e successi personali. E l’opposizione di Nettuno non farà danni, visto che sarà un settembre da favola per 3 segni zodiacali ricoperti dalla fortuna e dal denaro.

Fiducia nei progetti, gli investimenti prima o poi pagano

L’estate è stata faticosa per i Gemelli. Un carico inatteso di preoccupazioni e di pensieri ha tenuto il loro spirito al lavoro. Quando sembrava che il lavoro non fosse redditizio, però, hanno investito energie, tempo e risorse per stimolare la propria crescita. Lo hanno fatto per orgoglio, ma anche per quella naturale predisposizione a non rassegnarsi. Sembra ora arrivato un momento per fare cassa: baci, brindisi e sorrisi, non vanno contati. E neppure lesinati, se necessari. I Gemelli potranno finalmente risultati. Nulla è ancora concluso, ma il lavoratore o l’investitore che inizia a vedere i frutti del proprio lavoro esce rinvigorito. C’è spazio così per più di un felice sorriso a fine giornata di lavoro. L’inizio del nuovo anno lavorativo non li spaventa.

Il segno del Toro ha una certa confidenza con il mese di settembre. Non viene terrorizzato dalle sfide, su cui saprà gettarsi con ardore. Ma deve mettere a frutto un insegnamento importante. Non ci vuole solo coraggio, ma anche metodo e capacità applicativa. La forza dell’ingegno è in grado di rendere ancora più fruttuoso qualsiasi sforzo fisico. Questo, i figli del Toro lo hanno imparato bene. Avranno bisogno della vicinanza delle persone che reputano più strette, ma avranno una carica propizia. Ottimi investimenti sono in vista.

Settembre da favola per 3 segni zodiacali ricoperti dalla fortuna e dal denaro

La tendenza all’accumulo del denaro non è un segno distintivo del Sagittario. Per qualche motivo, però, il loro spirito sembra attirare situazioni propizie. Forse è la loro predisposizione all’avventura: i segni del Sagittario, di norma, sono menti curiose e poco predisposte al giudizio censorio. Nella vita è spesso cosa saggia dare fiducia ai progetti ed alle idee: tutte le più grandi invenzioni, scoperte e crescite sono spesso state propiziate da curiosità, fiducia ed attesa dei risultati. Senza questi ingredienti, il Mondo rimarrebbe fermo seduto su sé stesso. Bene allora questo settembre di curiosità ed apertura. Non è un caso che chi sa dare fiducia alla vigna, in questo mese, inizia a ricavare il vino.

