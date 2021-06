Tutti abbiamo dovuto affrontare un problema fastidiosissimo in casa cioè pulire le fughe delle piastrelle dei nostri pavimenti. In particolare, quelli della cucina e del nostro bagno.

Spesso nel tempo si accumulano tracce di muffa e con il passare dei giorni diventano neri. Inoltre, per chi ha bambini, può succedere che giocando per terra le fughe si sporchino con colori, pennarelli o altro.

Purtroppo, pulire le fughe è praticamente un’impresa difficilissima e per questa ragione magari si tende a rimandare. Il rischio è quello di accumulare sempre più sporcizia e batteri.

Sicuramente, però, non si può evitare all’infinito questo lavoro perché prima o poi si dovrà affrontare. Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa in tante occasioni abbiamo parlato di questo problema fornendo diverse soluzioni come si può notare in quest’articolo.

I rimedi classici e più utilizzati

I più famosi rimedi possono essere il bicarbonato e l’aceto bianco. Anche l’acqua ossigenata, se usata con molta attenzione, può essere un rimedio per pulire le fughe ma è meno conosciuta.

In realtà esistono delle soluzioni alternative che possono aiutarci in men che non si dica a risolvere questo problema.

Pulire le fughe dei pavimenti trasformandole da nere a bianco splendente sarà facilissimo con questi 2 rimedi unici e poco conosciuti. Siamo parlando della pulizia delle fughe tramite il vapore e l’uso del borace.

I 2 rimedi unici e poco conosciuti per pulire le fughe dei pavimenti

Usare un getto di vapore per pulire le fughe è sicuramente un rimedio molto efficace. Se si ha un apparecchio che possa emanare vapore a spruzzo è bene utilizzarlo per questo scopo.

Basterà dirigere il getto direttamente sulle fughe e il vapore farà il resto. Infatti, il calore scioglierà lo sporco eliminandolo subito. In merito, invece, all’uso del borace bisogna dire che è solitamente impiegato per il bucato.

Nonostante ciò, può essere anche utilizzato per pulire le fughe dei pavimenti. Si deve preparare una pasta densa mischiando il borace in polvere con un po’ d’acqua.

Fatto ciò, sarà sufficiente stenderla sulle fughe nere e lasciare riposare una notte intera. L’indomani basterà rimuovere la pasta usando una spazzola per pavimenti, risciacquare il tutto e il risultato sarà sorprendente.

Quindi, pulire le fughe dei pavimenti trasformandole da nere a bianco splendente sarà facilissimo con questi 2 rimedi unici e poco conosciuti.