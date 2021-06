Fa sempre piacere girare per gli scaffali del supermercato e imbattersi in un formato di pasta che non si era mai visto. È il caso di questa straordinaria tipologia di pasta, davvero poco conosciuta, adatta a moltissimi condimenti e utilizzi.

Non sono spaghetti, non sono linguine, ecco la nuova pasta lunga che farà impazzire tutti.

Fettucce secche di semola di grano duro

Nient’altro che la versione secca e senza uovo delle celebri fettuccine romane. Anche se in realtà, rispetto a quest’ultime, sono più spesse e più larghe.

Nell’ultimo periodo questo formato di pasta sta conquistando gli scaffali dei supermarket.

Ma con quali sughi e condimenti si sposano al meglio le fettucce?

Ecco alcuni suggerimenti.

Proposte

Questa tipologia di pasta assorbe molto condimento, quindi necessita di sughi molto corposi e oleosi. Le fettucce vanno bene sia con la carne, sia con il pesce che con le verdure. Il punto è comprendere quale tipo di sugo ci sta bene insieme, quindi come realizzarlo.

Ecco alcune idee particolari.

Sughi di carne:

ragù;

stufato di costine di maiale;

carbonara;

amatriciana.

Sughi di pesce:

ragù di baccalà;

burro e salmone;

acciughe, paté di olive e capperi;

crema di zucchine, gamberetti e menta.

Sughi vegetariani:

carbonara di zucchine o di funghi;

sugo di pomodoro;

crema di asparagi, punte di asparagi croccanti e zafferano;

carciofi e feta.

Per intendersi, una fettuccia aglio, olio e peperoncino dovrebbe essere arricchita da qualche ingrediente in più, come il pangrattato fritto, il prezzemolo tritato o il pecorino grattugiato.

È una tipologia di pasta che richiede una grande quantità di sugo e che sia alquanto legante.

Ad esempio risulta perfetta per farci la pasta e ceci e la pasta e fagioli, spezzandola ovviamente.

Un’altra preparazione per la quale è particolarmente indicata è la frittata di pasta. In questo caso è davvero perfetta.

