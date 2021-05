Le pulizie di casa in alcuni momenti possono diventare veramente difficili da portare a termine. Infatti succede spesso di iniziare a sistemare l’abitazione con tanta voglia di fare, per poi ritrovarsi a perdere l’entusiasmo già dopo poco tempo. In particolare questo succede quando ci rendiamo conto, dopo aver magari passato ore a pulire una stanza, che alcuni dettagli ci sono sfuggiti. E che quindi il lavoro che c’è da fare per vedere finalmente la casa pulita e brillante è tutt’altro che finito. E tutto ciò, senza ombra di dubbio, si rivela per molti veramente frustante.

Un particolare che infastidisce

Oggi vogliamo prendere ad esempio il bagno e, in particolare, il pavimento piastrellato che solitamente tutti hanno in questo angolo di casa. Infatti per quanto ci si sforzi a pulirlo e lucidarlo a dovere, esistono alcune parti che necessitano un’attenzione diversa, nonché prodotti differenti. Come appunto le fughe. Del resto come dicevamo è frustrante spendere ore a rendere il bagno lucente e brillante per poi avere ancora le fughe tutte macchiate e ricoperte di sporco. Bene, per questo esatto motivo, ecco come sbiancare e pulire le fughe del pavimento utilizzando il metodo naturale di cui tutti stanno parlando.

Solo due ingredienti

Rimuovere i residui di sporco e muffa dalle fughe del pavimento del bagno non è difficile. L’importante è conoscere i giusti ingredienti da utilizzare. Vediamo come fare dunque. Infatti ecco come sbiancare e pulire le fughe del pavimento utilizzando il metodo naturale di cui tutti stanno parlando. Ed effettivamente questa tecnica ultimamente sta spopolando, e ciò sta accadendo per due ragioni. Innanzitutto richiede solamente due ingredienti che solitamente già sono presenti casa, e in secondo luogo perché funziona benissimo.

Tutto quello che ci serve infatti è mezzo bicchiere di acqua ossigenata, un bicchiere di aceto, e dell’acqua tiepida. Basterà creare il composto mescolando questi ingredienti e spruzzarlo su tutto il perimetro delle fughe, in particolare su quelle maggiormente interessate dai residui. Dopo aver fatto agire per qualche minuto si dovrà risciacquare con acqua e lasciare che il pavimento si asciughi. Le proprietà disinfettanti dell’aceto e dell’acqua ossigenata infatti saranno la nostra unica, e sola, arma per combattere del tutto la muffa e lo sporco. Non ci resta che provare e scoprirne l’assoluta efficacia.