Così come per l’uomo, il tempo non fa sconti a nessuno, nemmeno ai materiali più nobili. Infatti, per evitare che il passare degli anni lasci segni indelebili, è indispensabile dedicare cura e attenzione anche agli oggetti di casa, tra cui, l’argenteria. Questa, infatti, viene intaccata dall’ossigeno, perdendo luce e brillantezza, fino all’annerimento. Ma, al contrario di quanto ritenuto comunemente, a subire l’“ossidazione” non è l’argento, ma la piccola componente di rame al suo interno. Il rame reagisce con l’ossigeno cedendogli elettroni, dando origine, poi, a quello che in chimica viene definito ossido. Il problema si sarà presentato almeno una volta a tutti coloro che hanno vassoi, piatti, gioielli in argento che in qualche mese anneriscono inesorabilmente. Per fortuna, soluzioni domestiche sono spesso utili per fronteggiare il problema, contenendo i costi.

Pulire l’argento non è mai stato così facile grazie a questi rimedi domestici che pochi conoscono

Il primo rimedio per un argento brillante sfrutta prettamente dei principi chimici ma, niente paura, non serve un laboratorio. Dobbiamo foderare un recipiente con carta alluminio e versare del sale grosso sul fondo, insieme all’argenteria che desideriamo pulire. Conseguentemente, metteremo a bollire dell’acqua che verseremo, poi, nel recipiente con argento e sale. Et voilà, ecco che per elettrolisi la parte nera verrà via facilmente.

Il “risolvi tutto” per l’argento

Fedele alleato di ogni pulizia domestica, il bicarbonato è una soluzione utile praticamente a tutto. Ad esempio, oltre a darci un argento brillante, potremmo dire addio all’incubo di formiche in casa e terrazzo con questo rimedio che tutti abbiamo in dispensa. Per i nostri argenti, sarà sufficiente creare una pasta a base di poca acqua e bicarbonato da applicare direttamente lasciando agire per un’ora. Con l’ausilio di un panno umido rimuoveremo il bicarbonato e le parti ossidate dell’argento.

Non solo nel forno

Così come il bicarbonato, anche il limone è spesso impiegato nelle pulizie di casa. In questo caso, dovremo applicarne il succo direttamente sull’oggetto da lavare per poi strofinare con un panno di cotone. Una volta terminato il processo laveremo l’argento sotto acqua corrente e asciugheremo con un panno pulito e asciutto.

Tra i meno noti

Decisamente meno utilizzata per le pulizie è la birra, che invece risulta efficace per lucidare l’argento. Immergendo l’argento in un recipiente pieno di birra, trascorsa una notte, sciacqueremo accuratamente il tutto, ossido compreso.

Pulire l’argento non è mai stato così facile grazie a questi rimedi domestici che pochi conoscono, ma non dimentichiamo il materiale adeguato. Prima delle pulizie, muniamoci di uno spazzolino per raggiungere i punti più difficile e di un panno morbido, idealmente, di camoscio.

