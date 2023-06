Super segreti per gambe lunghe e al top quest’estate

Vuoi sfoggiare una silhoutte da urlo al mare o in shorts? In questo articolo qualche consiglio e super segreti per gambe lunghe e davvero al top.

Consigli utili

Il primo consiglio è di indossare scarpe nude: che si tratti di sandali, décolleté o ballerine poco importa. L’unica cosa che conta è che siano adattabili e uniformi al colore della propria pelle (non più scure né più chiare), per slanciare e verticalizzare. Banditi i cinturini alla caviglia! Platform e zeppe da evitare: quando la suola è pari, caviglie e polpacci appaiono più tozzi. Consigliati invece i modelli con maggior spessore sul tallone rispetto che sulla punta. Evitare jeans troppo skinny, per evitare l’effetto “insaccato” (oltre che danneggiare la salute delle nostre gambe).

Per quanto riguarda i lavaggi dei jeans, più saranno chiari su cosce e lato B, più saranno messi in evidenza e accentuati. Se non volete apparire voluminose, scegliete colori più scuri. Sì ai pantaloni cropped, stile pinocchietti, più o meno sopra la caviglia, ma esclusivamente con tacchi alti per slanciare le gambe.

Dieci super segreti per gambe al top questa estate

Sì a minigonne a vita alta, utili per allungare la figura anche con scarpe basse: la lunghezza della gonna non deve essere mai inferiore alla larghezza della stessa. Approvate anche le gonne sotto al ginocchio se non si amano le proprie cosce o sotto i polpacci, così da valorizzare le caviglie e far sembrare le gambe più snelle.

Sì alle gonne a tubino, dall’allure vintage, a portafoglio, con uno spacco posteriore per curve generose o iper fasciante per fisici più asciutti, aggiungendo forme al proprio corpo. Utilissimo lo spacco laterale su un vestito o una gonna: una tip davvero utile per verticalizzare la figura! Uno spacco a metà coscia farà apparire le gambe più sottili. Prediligere borse a tracolla della propria misura: se siete più formose scegliete modelli più grandi, viceversa via libera a minibag.