5 piante resistenti al caldo per balconi e giardini favolosi in estate più i consigli di una plant trainer

Chi ha l’hobby del giardinaggio in estate potrebbe avere un dubbio su cosa coltivare. Ogni specie ha delle caratteristiche particolari. Bisogna conoscere il clima adatto e quando innaffiarle. Per fortuna ci sono piante resistenti alle temperature alte da mettere sul balcone e dentro casa. Scopriamone alcune e come fare a proteggerle dal caldo torrido.

Quando si passeggia per le vie di un centro storico potremmo notare balconi con fiori ricadenti. In piccoli borghi possiamo anche imbatterci in vicoli e scalinate decorati con vasi. Le piante rendono più accogliente anche un appartamento di una grande città o un piccolo spazio esterno. Tra tante specie bisognerebbe scegliere quelle adatte al clima e capire come proteggerle dal freddo o dal caldo. Alcune piante, invece, affrontano bene gli sbalzi di temperatura. Se cerchiamo delle idee per la stagione calda ecco dei suggerimenti.

Coltiviamo queste 5 piante resistenti al caldo per balconi e giardini favolosi

La prima pianta che potremmo scegliere in vista dell’estate è la Beaucarnea. Ha una forma tondeggiante con foglie lunghe e strette, ricadenti. La crescita è lenta e potrebbe andare bene all’interno in vaso e all’esterno, da coltivare in piena terra. Questa specie ama il caldo, ma teme le correnti d’aria. La base gonfia immagazzina acqua, quindi avrebbe bisogno di poche attenzioni in estate. Se notiamo le punte gialle, possiamo semplicemente tagliarle con una cesoia pulita. Se l’abbiamo a casa, giriamo il vaso di frequente per farle prendere luce in modo uniforme.

Un’altra pianta resistente al caldo è la lavanda. Specialmente in giardino è molto scenografica. Presenta fiori viola profumatissimi che potrebbero tenere lontane le zanzare.

La Sanvitalia ha piccoli fiori gialli. Meglio coltivare più esemplari su balconi, terrazzi o in giardino per dare una forma a cespuglio molto ornamentale. All’esterno andrebbe bene pure la Platycodon, con i fiori a campanula azzurri o rossastri.

All’interno infine potremmo sistemare qualche bella pianta grassa. Le succulente, infatti, possono resistere alle alte temperature e si può innaffiare il terriccio anche solo una volta a settimana. Dobbiamo però evitare i ristagni d’acqua e la luce diretta del sole.

Come proteggere le piante dal caldo

Queste 5 piante resistenti al caldo per balconi e giardini favolosi sono abbastanza facili da coltivare. Ora passiamo agli accorgimenti generali da adottare per l’estate.

La famosa plant trainer Alice Delgrosso, curatrice del sito I giardini di Ellis, ci fornisce alcuni consigli. Ad esempio meglio tenere vicine le piante in modo da disperdere meno l’umidità. Per lo stesso motivo suggerisce di mettere nel sottovaso dell’argilla. Sarebbe meglio poi innaffiare i vasi la sera e con acqua a temperatura ambiente. Alcune potrebbero aver bisogno, però, anche di una nebulizzazione leggera durante il giorno. Infine, attenzione all’aria condizionata. Alice Delgrosso ricorda di spostare le piante, specialmente le più delicate.