Un bel piatto di pasta preparata in casa è il modo migliore di fare felice tutta la famiglia. Una sfoglia sapientemente tirata e un condimento o una farcia esplosivi sanno fare la differenza in un primo piatto.

Tra fettuccine, tagliatelle, ravioli o tortellini, la scelta è veramente molto vasta. Basterebbe, poi, aggiungere questi ingredienti all’impasto per dare più brio alla pasta fresca.

Con i prodotti di stagione, invece, si possono realizzare un gran numero di varianti. Quindi, ecco come preparare un raviolo davvero speciale per far contenti ospiti e commensali.

Gli ingredienti necessari per preparare questi tortelli verdi gourmet (dosi per 4)

Per la pasta:

300 grammi di farina 00;

100 grammi di spinacini;

un uovo medio più un tuorlo.

Per il ripieno della pasta:

250 grammi di ricotta;

50 grammi di mascarpone;

mezzo uovo;

4 cucchiai circa di formaggio grattugiato tipo grana;

salvia q.b.;

timo q.b.;

maggiorana q.b.;

cerfoglio q.b.;

rosmarino q.b.;

sale a piacere.

Per il condimento:

80 grammi di burro;

salvia a piacere;

nocciole tritate q.b.

Non i soliti ravioli ricotta e spinaci ma una ricetta a sorpresa con questi ortaggi di stagione ed erbe aromatiche

Per preparare la pasta occorrerà iniziare sbollentando gli spinacini per una trentina di secondi e raffreddandoli nel ghiaccio. Dopo averli ben strizzati, frullarli con l’uovo, la farina e il tuorlo. Impastare per ottenere una pasta omogenea e coprire con pellicola. Raffreddare in frigo per circa mezz’ora.

Per il ripieno, tritare finemente le erbe aromatiche indicate fra gli ingredienti. Impastarle, poi, con la ricotta, il formaggio grattugiato, il mascarpone e l’uovo ben sbattuto. Regolare la farcia di sale.

A questo punto, sembra consigliabile tirare la pasta con l’aiuto di una sfogliatrice. Questo aiuterà a ottenere un risultato migliore rispetto a una sfoglia tirata a mano.

Ed ecco come farcire questa pasta fatta in casa

Questi non sono i soliti ravioli ricotta e spinaci, quindi, vediamo come farcirli e condirli per una vera esplosione di gusto nel piatto.

Dopo aver tirato la sfoglia, disporre il ripieno a cucchiaini, coprire con un’altra sfoglia e sigillare ogni singolo raviolo con l’aiuto di un coppapasta. Andrà bene anche un bicchiere di vetro della forma desiderata. Bisognerà ottenere dei ravioli circolari.

Per il condimento, scaldare il burro con la salvia. Il sugo sarà pronto non appena il burro diventerà ambrato come il colore delle nocciole. Sbollentare i ravioli per alcuni minuti e condirli con burro e salvia. Impiattarli, infine, spargendo sopra le nocciole precedentemente tostate e fatte a granella grossolana.

Lettura consigliata

Aggiungere mezzo cucchiaino di bicarbonato alla pasta frolla produce quest’incredibile effetto