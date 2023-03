Pulire il bagno, qual è il detersivo migliore? Questo l’elenco e a sorpresa ecco il più ecologico di tutti

Pulire il bagno in poco tempo e con il prodotto giusto è l’obiettivo principale di tutti. Come farlo con il detersivo migliore, il più ecologico di tutti, te lo sveliamo noi. Di sicuro rimarrai sorpreso.

Ci sono tantissimi prodotti per la casa esposti nei vari punti vendita. Una persona ha solamente l’imbarazzo della scelta. Ma sono tutti uguali? Ovviamente no. Ogni prodotto ha una sua caratteristica precisa, una sua composizione e dà un certo risultato.

A volte si usa un prodotto piuttosto che un altro per sentito dire, per esperienza, perché costa di meno e i motivi possono essere ancora tanti e diversi tra loro. Inoltre, ci sono prodotti adatti a più superfici e prodotti specifici per ogni stanza della casa.

Se pensiamo, ad esempio, a pulire il bagno, qual è il detersivo migliore? Questa domanda sicuramente tutti noi ce la siamo posta almeno una volta. Per dare la risposta, però, bisogna definire il significato di migliore.

Noi abbiamo deciso di considerare quello più ecologico, ovvero quello che danneggia di meno l’ambiente. Per farlo ci siamo soffermati su una classifica di Altroconsumo, autorevole organizzazione per i consumatori. Ecco, secondo i test, a sorpresa, il prodotto migliore di tutti.

Pulire il bagno, qual è il detersivo migliore? Il primo in classifica è una sorpresa

Ricordiamo che in una casa le due stanze alle quali prestare maggiore attenzione sono la cucina ed il bagno. A proposito di quest’ultimo, Altroconsumo ha voluto testare, come fa ogni due anni, alcuni dei prodotti più usati e più presenti in commercio.

Il laboratorio ha considerato diversi aspetti:

istruzioni descritte in etichetta rispettate;

rispettate; sicurezza ;

; impatto sull’ambiente ;

; efficacia nel togliere il calcare e lo sporco in generale dal bagno.

In base a questi elementi, che hanno un peso diverso in percentuale nella valutazione totale, è emersa una classifica ben precisa. Questa ha suddiviso i prodotti di ottima, buona e media qualità. Un po’ come l’organizzazione procede con tutte le sue ricerche sul mercato.

Dai risultati il migliore in assoluto è W5 brillantante anticalcare, venduto alla LIDL. Incredibile come sia uno di quelli con il costo più basso. Quindi, non solo è il più efficiente, ma anche il più ecologico e il più economico. Aspetti importanti racchiusi tutti insieme.

La classifica

Vediamo ora com’è composto il podio della classifica dei detersivi più ecologici in commercio:

W5 BRILLANTANTE ANTICALCARE (Lidl) ESSELUNGA ANTICALCARE ACE BAGNO BRILLANTANTE FORMULA ANTICALCARE

Questi tre prodotti sono di ottima qualità con poca differenza uno dall’altro come punteggio finale. A seguire ci sono i prodotti di buona qualità. Qui possiamo trovare:

SONETT DETERGENTE

BREF BRILLANTANTE BAGNO

WINNI’S ANTICALCARE

ESSELUNGA PER CHI AMA LA NATURA BAGNO

COOP CASA ANTICALCARE

Ritenuti, infine, di media qualità i seguenti detersivi:

CIF CASA EXPERT ANTICALCARE

SMAC EXPRESS BAGNO

VIAKAL BAGNO 3 IN 1 SPRAY

In base a questi dati si possono fare degli acquisti più consapevoli e molto più adatti alle pulizie della casa.