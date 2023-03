È di qualche giorno fa un report di Equita Sim che alza il target price di De Longhi ribadendo il giudizio buy. La reazione del titolo è stata molto forte, ma potremmo avere assistito a un falso segnale rialzista per azioni del Ftse Mib che dalla loro quotazione sono arrivate a guadagnare fino al 2.000% circa.

Falso segnale rialzista per azioni del Ftse Mib raccomandate dagli analisti? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo De Longhi (MIL:DLG) ha chiuso la seduta del 9 marzo a quota 23,14 euro, in rialzo del 2,57% rispetto alla seduta precedente.

Come dicevamo in precedenza, il report di Equita Sim, che non vede solo il titolo molto promettente ma l’intero settore di riferimento, ha fatto scattare al rialzo le azioni De Longhi. Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica,

Come si vede dal grafico, infatti, ancora una volta area 24 € ha frenato l’ascesa delle quotazioni che hanno pesantemente ritracciato dai massimi di giornata. Basti pensare che dopo essere arrivato a guadagnare il 7%, il titolo De Longhi ha chiuso in rialzo solo del 2,57%. Inoltre, questo ritracciamento è stato accompagnato da un forte aumento dei volumi come non si vedeva da mesi.

Una chiusura giornaliera superiore a 24,04 € potrebbe aprire le porte a un rialzo fino in area 27,50 €. Una chiusura inferiore a 21,90 €, invece, potrebbe favorire un’inversione ribassista con le quotazioni che potrebbero quantomeno ritornare in area 20 €.

Dopo un rialzo su De Longhi come non si vedeva da mesi, le medie mobili potrebbero essere sul punto di invertire al ribasso – proiezionidiborsa.it

L’analisi fondamentale

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, l’analisi attraverso i multipli di mercato restituisce un titolo sopravvalutato rispetto alla media del settore di riferimento. Ad esempio, il rapporto tra prezzo e utili esprime una sopravvalutazione del 30% circa.

Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, invece, esprime una sottovalutazione di circa il 7%. Se, invece, si passa alle raccomandazioni degli analisti si scopre che il prezzo obiettivo medio è in linea con le attuali quotazioni.

Di interesse la situazione finanziaria con un indice di liquidità pari a circa 2 e a un rapporto debito su capitalizzazione di poco superiore al 60%.

