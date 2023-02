Le 3 città più popolose del Mondo? Ecco quali sono, la classifica non è quella che molti aspettano

Chi ama viaggiare potrebbe subire il fascino di vistare le città più grandi del Mondo, un tema su cui i dati potrebbero riservare delle sorprese. Ci sono, però, delle cose da sapere prima di entrare a conoscenza del podio. Ecco quali

Quali sono le 3 città più popolose del Mondo?

Di fronte a questa domanda, prima di dare una risposta, serve una premessa. Nel senso che è difficile circoscrivere il concetto di città in modo oggettivo a livello internazionale. Sulla base del fatto che ogni nazione potrebbe avere una propria strategia nel definire i confini di quello che potrebbe essere equiparato ad un comune italiano.

Così come ogni eventuale graduatoria potrebbe andare a considerare diverse tipologie di confini per una singola città. Tant’è che ad esempio, spesso per definire gli agglomerati urbani delle grandi città si tende a parlare anche dell’hinterland.

Chiarita la premessa e usando sempre il condizionale si può stilare una classifica di quelle che sarebbero le città con più persone residenti nel Mondo secondo il sito Word Population Review.

Le 3 città più popolose del Mondo: eccole

La classifica non è probabilmente quella che molti si aspettano, considerato che in cima non c’è una città della Cina, dell’India o di qualche altro paese notissimo per la sua alta densità abitativa, forse più del Giappone.

Al primo posto, infatti, c’è Tokyo. La sua area urbana vanta poco più di 37 milioni di abitanti. In questa speciale classifica segue Delhi, che sfiora i 30 milioni di abitanti (fermandosi a 29,3) e al terzo posto trova posto Shangai (26,3 milioni).

Questi numeri farebbero riferimento alle aree metropolitane. Per facilitare la comprensione del concetto si può fare l’esempio di Roma. Secondo, infatti, i parametri che contribuiscono a stilare questa classifica, la Capitale italiana avrebbe più di 4 milioni di abitanti. Un dato che raggiunge andando a contare tutte le persone che risiedono al di fuori del Comune, ma all’interno della sua Città Metropolitana.

Il Comune più popoloso è anche il più esteso in Italia

La popolazione del Comune di Roma è, invece, di quasi 3 milioni di abitanti. Va detto che si tratta anche del territorio comunale più ampio d’Italia. Tutte notazioni che potrebbero essere note a chi ama approfondire questo tipo di aspetti.

Ci sono, ovviamente, curiosità meno conosciute che potrebbero destare interesse sia in chi ama viaggiare che in chi ha una passione per queste nozioni di cultura generale sia per quel che riguarda il territorio italiano che per zone oltre il confine nazionale.