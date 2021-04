Siamo arrivati al momento dell’anno in cui si inizia a fare l’orto. Dopo il cambio d’ora le giornate sono ancora più lunghe, e per questo possiamo passare ancora più tempo all’aperto. Approfittiamone quindi per piantare i migliori ortaggi, e prepararci a mettere in tavola della verdura spettacolare.

Ma fare un buon orto non è una cosa facile. In un articolo precedente abbiamo consigliato un ottimo metodo naturale per migliorarlo molto. Eppure, di cose da imparare ce ne sono molte, ed oggi ne vedremo una poco conosciuta. Proviamo a mettere delle monetine da un centesimo nell’orto ed avremo una sorpresa incredibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Piperina & Curcuma Plus, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Una sostanza molto utile

Quando si fa l’orto, una delle sostanze che si utilizzano di più è il rame. La ragione è presto detta: tiene lontane le lumache. Esse non lo tollerano proprio, ed anzi prendono persino una scossa quando lo toccano. Per cui sono in commercio vari tipi di nastri e placche di rame utili per difendere le piante dalle lumache.

Però per chi vuole spendere di meno, ci sono anche vari metodi naturali che possono aiutare, ad esempio mettere birra o uova attorno alle piante. Però quando piove questi si deteriorano o vengono lavati via, quindi non funzionano più. Bisogna quindi tornare al rame, ma non è il caso di fare acquisti. Possiamo risolvere semplicemente controllando nelle nostre tasche.

L’incredibile effetto

Le monete da uno, due e cinque centesimi di euro sono fatte d’acciaio, ma sono placcate in rame. Ovvero, hanno lo strato esterno che è composto proprio del materiale che ci interessa, l’utilissimo rame.

La soluzione ai nostri problemi di lumache è quindi presto detta: mettiamo un bel po’ di monete di rame nell’orto, attorno alle piante. Lasciamole lì, e con il sole o con la pioggia, esse resteranno a difendere gli ortaggi. Un metodo ottimo e davvero a costo bassissimo.

Proviamo a mettere delle monetine da un centesimo nell’orto ed avremo una sorpresa incredibile. Non risolveremo solo il problema delle lumache, ma sapremo anche dove mettere tutti quei centesimi che ci danno solo fastidio.