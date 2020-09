Prova a piantare un limone in una tazza. La tua casa ti ringrazierà!

Mantenere la casa profumata non è proprio un gioco da ragazzi. Per esempio, pensa a quante volte cucini durante una giornata. L’odore del cibo, in breve tempo, inizia a sentirsi per tutto l’appartamento! E, anche chiudendo le porte, la cucina ne risente comunque. Anche il bagno, poi, è un’area che potrebbe darci dei problemi su questo punto di vista. Insomma, ci sono tanti fattori che non ci danno una mano nel mantenere il nostro nido profumato come vorremmo. Per questo noi di ProiezionidiBorsa abbiamo una soluzione semplice, ecologica ed efficace.

Come vivere in una casa sempre profumata

Le regole di base per avere una casa sempre profumata sono molto semplici. Pulisci spesso tutte le aree del tuo appartamento. Apri le finestre di tanto in tanto per rendere l’aria meno viziata. Cerca di chiudere tutte le porte quando cucini. Ma cosa fare quando questi accorgimenti non bastano?

È proprio qui che entra in gioco il rimedio di cui vogliamo parlarti oggi. Una soluzione che coinvolge solo ingredienti naturali. Facilissimo da realizzare, questo rimedio donerà alla tua casa un profumo delizioso. Cosa serve? Solo un limone! Vediamo cosa dobbiamo fare.

Ecco come realizzare questo rimedio fatto in casa

Per realizzare questo rimedio, ti basteranno dei semi di limone, un po’ di terra e una tazza. Metti nella tazza i semi di limone e un po’ d’acqua. Ora, lascia riposare per circa un’ora. In questo modo, la pelle dei semi si scioglierà e tu potrai rimuoverla con più facilità!

Trascorso il tempo necessario, prendi i semi e posizionali in una ciotola con dell’acqua. Dai loro un paio di giorni per germogliare! Ora, sistema la terra nella tazza e aggiungi i semi che hai fatto germogliare. Posiziona la tua futura pianta sotto la luce del sole. In questo modo il processo sarà molto più veloce! E non dimenticare di nutrirla con un po’ d’acqua.

Dopo qualche tempo avrai un profumatore naturale a portata di mano! Quindi, se anche tu ami vivere nel profumo, prova a piantare un limone in una tazza. La tua casa ti ringrazierà, puoi starne certo!