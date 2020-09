Dato il rientro a scuola, ecco come puoi aiutare tuo figlio con i compiti a casa.

Le scuole hanno chiuso le porte per diversi mesi. Questo a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese e il resto del mondo, stanno ancora affrontando. Durante questo periodo, sono stati tanti i genitori che hanno lavorato da casa. In questo modo, hanno avuto più tempo per aiutare i figli. Soprattutto con lo studio, dato che le lezioni in aula erano sospese. Ma, ora che si tornerà sui banchi, le cose cambieranno. Ci sarà infatti meno tempo per aiutare i figli con i compiti. E, inoltre, serviranno degli accorgimenti maggiori.

Ecco come puoi aiutare tuo figlio con i compiti scolastici

Per aiutare i nostri figli con i compiti a scuola, dobbiamo seguire delle regole molto semplice. È Alex Dyer, fondatore di Tutor House, a consigliarle. Infatti, durante la pandemia, è stato proprio lui a indirizzare i genitori su questo tema. E ora, i consigli applicati durante il lockdown, potranno essere applicati nuovamente.

Tutte le regole da seguire

La prima cosa da fare è informarsi sul programma scolastico. In questo modo, saprai esattamente cosa deve studiare tuo figlio. Se l’alunno in questione ha tra i 15 e i 19 anni, le cose sicuramente saranno più semplici. Infatti, potrai improvvisare delle interrogazioni, la sera dopo cena, assegnando anche dei voti. In questo modo tuo figlio avrà la possibilità di testare le sue conoscenze in una situazione che sembrerà reale.

Se invece si tratta di un under-15, cerca di rendere lo studio divertente. Mostrati allegro e interessato a ciò che sta studiando. E, inoltre, concedigli una pausa ogni 40 minuti, per farlo riposare.

Perciò, dopo il rientro a scuola, ecco come puoi aiutare tuo figlio con i compiti. Seguendo questi consigli, non solo riuscirai a far studiare di più tuo figlio, ma potrai passare anche più tempo con lui!

