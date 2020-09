Non solo Roma. Ecco i luoghi meravigliosi da visitare nel Lazio

Roma è una delle città più belle e apprezzate a livello mondiale. La sua bellezza, conosciuta in tutto il globo, ha fatto sognare milioni di visitatori. Stiamo parlando di una delle capitali più belle di tutti i tempi. E il suo fascino è rimasto immutato nel corso dei secoli. Ma il Lazio non ospita solo la città eterna. Ci sono infatti posti che vanno assolutamente visti almeno una volta nella vita. Quindi, in questa regione, non c’è solo Roma! Ecco i luoghi meravigliosi da visitare nel Lazio.

Iniziamo dal Lago di Nemi

Il Lago di Nemi è un diamante incastonato nel territorio dei Castelli Romani. I viti, i castagni e i lecci abbracciano questa meraviglia della natura. Prendetevi una domenica di pausa, e incamminatevi tra le strade dei Colli Albani. Potrete gustarvi la bellezza di questo lago. Andando più in alto, poi, potrete gustarvi uno dei panorami più belli di sempre. Insomma, un’esperienza da fare assolutamente!

Civita di Bagnoregio, una meta da vedere

State cercando un luogo dove riposarvi per un weekend? E magari state pensando di andarci con la vostra dolce metà? Beh, allora Civita di Bagnoregio fa davvero al caso vostro. Conosciuto come “la città che muore”, per l’erosione del terreno argilloso che ne sta minacciando la sopravvivenza, questo borgo è fantastico. Circondata da laghi, questa zona medievale ha incantato migliaia di visitatori. Si tratta sicuramente di uno dei più bei luoghi da vedere vicino Roma.

Villa d’Este, un sogno a occhi aperti

Villa d’Este, a Tivoli, è un vero e proprio tuffo nella bellezza. Patrimonio dell’UNESCO, la villa fu ultimata nel 1527, per volere di Ippolito d’Este. Si tratta di una delle perle del Rinascimento italiano per eccellenza. All’interno, potrete ammirare affreschi, cortili, stanze e alcune delle fontane più belle che esistano. Nei giardini, avrete l’impressione di camminare in un mondo fiabesco. Un incanto da non perdere!

Se amate i giardini, poi, non potete perdervi quello di Ninfa, nel comune di Cisterna di Latina. Questo giardino all’inglese prende il nome dalle Ninfe Naiadi. A queste ultime, poi, è dedicato un piccolo tempio sull’antica città medievale di Ninfa. I vari ruscelli e i diversi laghi rendono l’atmosfera quasi surreale.

Abbazia di Farfa

Anche Fara in Sabina regala dei luoghi fantastici da visitare. Tra questi, l’Abbazia di Santa Maria di Farfa. Entrando, avrete l’impressione di essere catapultati in una mini città medievale. Un universo a parte immerso nella bellezza del verde e sospeso tra sogno e realtà.

E, se vi trovate vicino Roma, non potete perdervi neanche Ariccia. Questa zona pittoresca non offre solo dei monumenti meravigliosi. Si tratta di un’area conosciuta soprattutto per le sue prelibatezze culinarie. In particolare, la sua porchetta vi farà impazzire.

Perciò, come avete visto, non solo Roma. Ecco i luoghi meravigliosi da visitare nel Lazio.