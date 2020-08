Prova a mettere due palline da tennis in lavatrice. Il risultato sarà straordinario. Strano vero? Due palline da tennis in lavatrice? Sembra l’inizio di una barzelletta e invece è un rimedio straordinario per i vostri vestiti e non solo. Ma a cosa serve mettere due palline da tennis in lavatrice? Be’ ora la vostra curiosità è servita.

Prova a mettere due palline da tennis in lavatrice. Il risultato sarà straordinario

Per uno sporco ostinato provate ad usare due palline da tennis. Infatti aggiungendo nel cestello due palline da tennis, meglio se usate per evitare i peluzzi, andremo a potenziare l’efficacia del lavaggio. Le palline da tennis andranno a riprodurre durante il lavaggio lo stesso effetto meccanico districante e di sfregamento dello sbattere i panni, tanto amato dalle nonne. In questo modo andando ad aumentare l’azione pulente potremo ridurre la dose di detersivo e utilizzare temperature più basse con ad esempio 30° o 40°. E non solo il pianeta vi ringrazierà, ma anche il vostro portafogli sarà contento.

Le palline da tennis e il piumone: addio tintoria

Chi ha detto che le palline da tennis servono solo per pulire i vestiti molto sporchi? Infatti sono fantastiche anche per pulire il piumone di casa. In questo modo vi risparmierete un bel viaggio in tintoria e anche dei bei soldini. Inserite il piumone in lavatrice e avviate il lavaggio a 30°. Inserite il detersivo, non ne serve molto. E con pochissimo detersivo il vostro piumone sarà perfettamente pulito. Una volta fatta la lavatrice asciugate il piumone all’aria.

Ma aspettate un attimo prima di metterlo via. Perché per far tornare in ordine le piume dovete metterlo nuovamente in lavatrice e fare la centrifuga a 500 giri. Le piume con il movimento delle palline torneranno al loro posto e il vostro piumone sarà nuovamente soffice e gonfio. Be’ quindi che aspetti? Prova a mettere due palline da tennis in lavatrice. Il risultato sarà straordinario.