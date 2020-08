Ecco perché non devi schiacciare le bottiglie di plastica. Siamo soliti acquistare l’acqua in bottiglia. Perché quella del rubinetto non ci piace, non essendo filtrata ed essendoci all’interno molto calcare. Esistono infatti moltissime aziende che hanno in commercio acqua di ogni tipo, da quella detox a quella che fa bene al sangue. Alcune sono molto economiche altre invece possono raggiungere anche prezzi molto alti. Il brand per eccezione che crea scalpore a causa dei suoi prezzi è l’acqua Evian. Famosa per le sue collaborazioni sempre alla moda e contemporanee. Come ad esempio in passato con il brand inglese Paul Smith e tra le ultime con l’influencer Chiara Ferragni e Virgil Abloh, direttore creativo di Off-White e Louis Vuitton men.

A prescindere dal prezzo della nostra acqua e dal gusto, molte bottiglie sono di plastica. Questo materiale è altamente inquinante. In realtà dipende dalla quantità di plastica prodotta. Perché infatti la plastica è un materiale resistente e che dura a lungo nel tempo. Per questo motivo è un materiale usato spesso nel product design. Moltissimi designer producono i propri prodotti, come sedie o tavoli, in plastica. Il problema che si riscontra nelle bottiglie di plastica è la loro altissima produzione e soprattutto il loro smaltimento.

Appiattiscile solamente

Per risparmiare spazio, infatti, molte volte schiacciamo le bottiglie di plastica nella pattumiera. In realtà non si dovrebbe fare. In questo modo la macchina selezionatrice potrebbe non riconoscerle. Quindi ricordate che le bottiglie di plastica non vanno schiacciate, ma solo appiattite. Ricordatevi anche di rimuovere il tappo dalla bottiglia, ma potete lasciare l’etichetta perché la sua rimozione verrà effettuata direttamente in discarica. E ovviamente di gettare la bottiglia appiattita nel contenitore dei rifiuti dedicato alla plastica.