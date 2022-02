Sarà la voglia di normalità, sarà la reazione a tutto ciò che accade intorno. Al contesto internazionale che ci catapulta con violenza da un’emergenza all’altra, fatto sta che la Milano Fashion Week ci regala tanto da vedere. Moda, colori e tanti vip ad assistere. Super fotografati, raggianti e partecipi.

L’evento

La settimana della moda è iniziata il 22 e termina lunedì 28 febbraio. Si tiene due volte l’anno ed è stata istituita nel lontano 1958. Rientra nelle cosiddette Big Four, cioè i 4 appuntamenti annuali più importanti del fashion: New York, Parigi, Londra, Milano. Una vetrina fondamentale per gli stilisti ma anche un appuntamento glamour cui tutti vorrebbero partecipare. Dal calendario ufficiale disponibile sul sito ufficiale della Camera Nazionale della Moda Italiana apprendiamo della sfilata di una rosa di nomi di tutto rispetto. Da Fendi, ad Alberta Ferretti, a Roberto Cavalli. Poi Prada, Moschino, Gucci, Versace. Oggi nel pomeriggio tocca a Dolce & Gabbana e poi Trussardi. Domani Giorgio Armani che ha già presentato la collezione Emporio giovedi 24.

Milano Fashion Week simbolo di rinascita, è pienone di vip e molti arrivano direttamente da Sanremo

Sono stati avvistati Blanco, Noemi, Elodie. Ancora, Sangiovanni ed Achille Lauro e il duo de La Rappresentante di Lista. Immancabile Chiara Ferragni con Fedez. Presenti anche Martina Colombari, Elisabetta Gregoraci, Luca Argentero con la moglie Cristina Marino, influencer e modella. Il Doc più famoso tra le serie tv ha suscitato l’invidia di molti sorpreso in particolare sintonia con la sua dolce metà. Poi il numero 10 della Juventus, Paulo Dybala e ospite di Armani, niente poco di meno che Gianni Morandi, terzo classificato a Sanremo con la scoppiettante “Apri tutte le porte”.

Emporio

Tra gli altri ci è piaciuta la collezione Emporio di Armani. Per inciso, le sfilate Live si possono vedere sul sito ufficiale della Camera Nazionale della Moda. La collezione Emporio porta l’impronta dell’italianità di Giorgio. Linee morbide, sempre all’insegna della sobrietà e della semplicità che diventa eleganza ricercata. Un’apparente normalità traspare da capi e vestiti dove il mix di colori dà energia e interpreta un desiderio di vitalità a 360°. Così Milano Fashion Week simbolo di rinascita, fa il pienone di vip e molti arrivano direttamente da Sanremo per guardare e farsi guardare da un mondo che ha voglia di “altro”. Di mondanità ed evasione nelle coccole di un abito che ci piace e che scegliamo.