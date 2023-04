Piante da balcone primaverili, ecco la preferita della Regina Elisabetta: è profumatissima e porta fortuna!

La primavera è la stagione perfetta per ricominciare a dedicarsi al giardinaggio. Per abbellire l’esterno della casa c’è un fiore che starà a meraviglia su balconi e terrazzi. È l’esemplare di cui anche la Regina Elisabetta non poteva fare a meno. Per questo, di certo anche tu lo amerai! Ecco di quale si tratta e i consigli per curarlo.

I fiori non sono solo bellissimi e colorati, ma posseggono anche un significato preciso. Se vuoi revitalizzare il tuo spazio verde e non sai a quale vegetale affidarti, te ne suggeriamo uno che ti piacerà alla follia. In primavera dà il meglio di sé, sbocciando con tanti fiorellini profumati. E farà della tua abitazione un luogo meraviglioso e invidiabile! Tra le piante da balcone primaverili, ecco la preferita della Regina Elisabetta.

Il fiore prediletto della Royal Family

La compianta Regina inglese aveva una certa predilezione per il giardinaggio. Amava moltissimo i fiori, tanto che partecipava regolarmente a eventi come il Chelsea Flower Show. Tra le foto e i post sui social, spiccavano le immagini della reale in compagnia di una piantina deliziosa: il mughetto. Sembrava indubbiamente che lo preferisse a tutti gli altri.

Non a caso, lo avrebbe scelto anche per comporre il bouquet della sua incoronazione, avvenuta nel lontano 1953. Il fatto più curioso è che la Regina sembrerebbe aver trasmesso la tradizione alle generazioni future. Infatti, anche Kate Middleton avrebbe scelto il mughetto nel mazzo floreale del suo matrimonio con William.

Tra le piante da balcone primaverili, ecco la preferita della Regina Elisabetta e come coltivarla

Il mughetto è una pianta dai caratteristici fiorellini bianchi e odorosi, che spuntano solitamente tra maggio e giugno. Nel linguaggio floreale simboleggia fortuna e felicità ed è portatore d’amore. Da marzo è possibile metterlo a dimora. Puoi sfruttarlo per decorare le aiuole, o puoi sistemarlo in un vaso da esporre sul balcone. Se vuoi interrarlo in giardino, assicurati che la terra assorba correttamente l’acqua. Quindi, scava delle buche e sistema uno strato di ghiaia di circa 10 cm alla base. Aggiungi anche del fertilizzante granulare per piante da fiore.

Nel caso preferissi disporre il mughetto in vaso, scegli un contenitore piuttosto largo e profondo. Disponi sul fondo un po’ di argilla espansa, per favorire il drenaggio. Dopodiché riempi tutto con del terriccio, anch’esso per piante da fiore. Quando innaffi puoi diluire nell’acqua del concime liquido apposito che stimolerà la fioritura. Versa il nutrimento ogni due settimane, finché la pianta non fiorirà totalmente. Ricorda che il mughetto è una pianta velenosa. Per cui evita di coltivarla al chiuso e tienila lontana da bambini e animali domestici.