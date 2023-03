Piante di rose, con questo liquido i fiori si moltiplicheranno in poche settimane

Come coltivare e nutrire la pianta di rose per farla crescere in salute e ricca di fiori meravigliosi? Ecco il trucco che sta spopolando sui social e che promette di moltiplicare le rose in poche settimane.

Belle e ricche di fascino, le rose si classificano tra le piante più amate al Mondo. Le numerose tonalità dei petali che spaziano dal rosso, al rosa, dal giallo al viola, fanno di questo fiore uno dei più belli e apprezzati. Inoltre, il suo profumo delicato rende le rose perfette da regalare e strepitose da utilizzare per decorare diversi angoli della casa. Dopo il successo delle piante del momento, adatte ad abbellire balconi e terrazzi, scopriamo come curare al meglio le piante di rose e quali sono i trucchetti per stimolarne la fioritura in primavera.

Il lievito di birra: un ottimo aiuto per la crescita delle piante

Indubbiamente, per prendersi cura delle rose, per vederle crescere più con più forza ed evitare che la pianta possa marcire più rapidamente, il lievito di birra è un buon rimedio. Con questo ingrediente si potrà donare alla pianta maggior nutrimento. In particolare, il lievito apporta alle rose una discreta quantità di vitamina B, fondamentale per la buona crescita delle piante.

Come il lievito di birra, anche tanti altri ingredienti da cucina possono aiutare nel giardinaggio. Ad esempio, il tè, l’aceto, oppure il vino rosso, i gusci d’uovo, ma anche la melassa di barbabietola e le bucce di frutta e verdura. Per quanto riguarda le bucce di frutta e verdura si consiglia di farle macerare in acqua per un paio di giorni e poi di utilizzare l’infuso filtrato per innaffiare le piante. Per una fioritura eccezionale, però, abbiamo un altro asso nella manica. Vediamo di cosa si tratta.

Piante di rose: ecco l’arma segreta per una fioritura spettacolare

Non tutti sanno che l’avena è un fertilizzante naturale favoloso per le piante. Fonte di fibre alimentari, minerali, proteine e anche vitamine, la farina d’avena è un vero portento per la coltivazione delle piante. Serviranno solo due minuti per realizzare una miscela nutriente, perfetta per quasi tutte le piante di casa.

La ricetta è questa: 3 cucchiai di farina d’avena e un litro d’acqua. Mescolare gli ingredienti e poi versarli in un contenitore spray. Successivamente, nebulizzare sulle foglie e sul terreno delle rose. Gli esperti consigliano di utilizzare questo fertilizzante naturale all’avena ogni 15 giorni circa. Questo prodotto non solo aiuterà la pianta a crescere più sana, ma grazie alla presenza di fosforo, calcio, potassio e ferro, promette anche di aumentare e stimolare la fioritura. Inoltre, se nebulizzata sulle foglie, la farina d’avena rende queste ultime molto più brillanti e lucenti.

Senza contare che la farina d’avena funziona anche come deterrente per parassiti e insetti. In particolare, tiene a distanza le lumache.