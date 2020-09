Proteggersi dal coronavirus preparando un efficace gel disinfettante per le mani. Ecco un modo semplice ed efficace, per proteggersi dal coronavirus o Covid-19.

Un mezzo di contatto con il mondo

Con le mani entriamo in contatto con l’esterno e perciò sono la parte del corpo più a rischio di contaminazione. Con esse si cucina, si mette in ordine la casa, si riceve un pacco che viene dall’esterno, si entra in relazione con il mondo.

Le mani veicolo di batteri e virus

Due secoli fa un chirurgo ungherese suggerì quale fosse la causa di morti elevate in sala parto. Quando rivelò ai suoi colleghi che il decesso delle donne dipendesse dal non lavarsi le mani nell’assistere la partoriente, lo presero per un folle e lo emarginarono. E, infatti, morì di follia. Tranne che per scoprire dopo molto tempo, che aveva perfettamente ragione.

Le mani possono essere il veicolo principale di un’infezione e vanno perciò sempre curate. Anche nel caso del coronavirus o Covid-19, che si insinua attraverso il naso e le vie aeree, la mano può essere suo inconsapevole trasmettitore. Quante volte con le dita tocchiamo gli occhi, il naso, le labbra e poi oggetti e le persone, creando una catena di passaggio per il virus?

Questo pratico gel che proponiamo aiuta a mantenere le mani pulite, quando non ci sia la possibilità di lavarle con acqua e sapone.

Come proteggersi dal coronavirus preparando un efficace gel disinfettante per le mani

Per comporre questo disinfettante occorrono due soli ingredienti. L’alcool isopropilico a più di 90°, oppure alcool etilico a 95°, e un gel solo di aloe vera pura, senza additivi.

Si versano alcool ed aloe in una ciotola, nella proporzione di 2 ad 1 (200gr di alcool e 100gr di aloe), ovvero due parti di alcool e una di gel d’aloe vera. Si mischia energicamente usando un cucchiaio. Poi si versa la miscela con un imbuto nel flacone scelto in precedenza, ed il gel è pronto all’uso.

Se si stesse utilizzando il comune alcool etilico, in genere presente in casa, è meglio aggiungere in ciotola qualche goccia di olio essenziale per profumare il gel. Il gel deve essere usato non di continuo e solo in mancanza d’acqua e sapone.

Ecco quindi come proteggersi dal coronavirus, preparando un efficace gel disinfettante per le mani.