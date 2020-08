Come scegliere un buon sapone per la nostra igiene quotidiana. Fra le tante proposte di saponette al supermercato, si rischia di passare accanto alle migliori, senza considerarle.

Ecco qualche semplice consiglio per ben scegliere il sapone della nostra toilette.

Fare il sapone a casa

Una possibilità da non scartare a priori è quella di fare il sapone a casa. Non è difficile e servono solo tre elementi: la soda caustica, l’olio e l’acqua. Un mix di tre semplici elementi per produrre un sapone di qualità e ecosostenibile.

Come scegliere un buon sapone. Cosa considerare di base

Sono infatti proprio questi elementi a fare la differenza per scegliere un sapone di qualità. La prima cosa da considerare è che sull’etichetta non ci siano scritti molti ingredienti. Meno ce ne sono e più di qualità è il sapone.

Altro fattore da tener presente è il modo con cui è stato prodotto. Le migliori produzioni sono quelle che rispettano l’ambiente, le produzioni ecosostenibili e fatte con elementi naturali. Garantiscono un prodotto di qualità.

Altri fattori

Nei saponi liquidi c’è la presenza di prodotti derivati dal petrolio, come la paraffina e oli minerali. Alcune saponette contengono anche degli antibatterici quali il triclosano, che non sono benefici per la salute. Il triclosano ora è attualmente oggetto di studio, perché si sospetta che crei resistenza agli antibiotici. Si sono rilevate tracce di questo agente inquinante anche nelle urine umane, nel sangue e nel latte materno.

Il profumo della saponetta non deve essere dato da formule chimiche artificiali. I veri profumi per il sapone sono creati con l’aggiunta di oli essenziali al momento della produzione. Eliminando le saponette che contengono profumi e conservanti artificiali, si diminuiscono i rischi di avere allergie e dermatiti da contatto.

Dunque un buon sapone è fatto solo di elementi naturali di origine vegetale. Volendo fare un esempio, il classico sapone di marsiglia, quello vero però. Avrete così sempre una pelle pulita, liscia ed elastica, oltre che ben idratata. Una pelle ricevuta da madre natura e trattata con prodotti che provengono da lei.