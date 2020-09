Riaccendere la vita dopo i 60 anni e oltre è più che possibile

Riacquistare voglia di vivere e energia, ovvero riaccendere la vita dopo i 60 anni ed oltre, è più che possibile. Questa è la novità che rivede l’età classica del pensionamento, del riposo e del viver senza impegno.

Riqualificazione per gli over 60

Per chi non è ancora in pensione, ma per qualche motivo ha perso il lavoro, sarà dura trovarne un altro. La parola magica, in questo caso è riqualificazione. E’ importante che nella professione che si è praticata, si possa seguire un aggiornamento. Oppure seguire dei corsi in altro ambito, come i lavori in smartworking. Per chi ha sempre lavorato, riqualificarsi e seguire un corso, è quasi d’obbligo, se si vuole trovare un lavoro.

Mantenere una vita attiva

Per chi è già in pensione, comincia l’era della vita più tranquilla, senza lavoro e senza particolari impegni. C’è però un risvolto negativo in tutto questo. Senza il contatto con i colleghi, ci si riscopre soli e senza qualcosa da fare. Ci si sente inutili. Per primo allora bisogna rimettersi in forma fisicamente. E’ necessario recarsi da un medico che controlli la nostra situazione e ci dia delle buone regole, per ben affrontare la nuova vita.

Ci si può guardare intorno e chiedersi se vale la pena di rendersi utili socialmente. Aiutare i figli badando ai nipoti è un compito gradito e anche atteso. Ma ci si può anche mettere a disposizione per aiutare in associazioni inserite nel sociale. C’è per esempio la Caritas, che si occupa dei poveri. Aiutare il prossimo potrebbe dare veramente un nuovo senso alla nostra vita. Ci sono associazioni che cercano di riparare oggetti mal funzionanti, per poi darli a chi ne ha bisogno. In questo caso se si hanno delle competenze tecniche, si è davvero il benvenuto.

Nuove prospettive, nuove idee

Ora che si ha più tempo a disposizione perché non seguire un corso di ballo. Potrebbe essere l’occasione di fare qualche nuova amicizia. Si può provare a creare un blog via internet. Un piccolo corso su come fare e poi si parte. Tante idee: la cucina, il cucito o semplicemente dei consigli di vita. Sarebbe una buona alternativa al passare ore e ore di fronte alla TV.

Non dimentichiamo infine, che una passeggiata di mezz’ora è ciò che i medici consigliano ogni giorno, per mantenere un accettabile livello fisico.

Con questi consigli riaccendere la vita dopo i 60 anni e oltre, è più che possibile.