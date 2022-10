Proprietà e benefici dell’estratto di foglie di olivo e come prepararlo in casa

L’olio extravergine di oliva, l’alimento cardine della dieta mediterranea, è da tempo al centro di interessanti studi per indagare le tante proprietà che gli vengono attribuite. Gli esperti lo considerano un potente antiossidante e antinfiammatorio, in grado di svolgere un’azione protettiva nei confronti del sistema cardiovascolare. Per questo ne raccomandano l’uso.

Alcuni studi hanno rilevato un nesso tra il consumo regolare di olio EVO e la longevità, considerandolo una sorta di elisir di lunga vita. Meno noti sono invece proprietà e benefici dell’estratto di foglie di olivo, che già la medicina antica usava per curare i disturbi più vari.

Principi attivi, i polifenoli

Le foglie di olivo hanno le stesse proprietà dell’olio perché contengono gli stessi principi attivi e in concentrazioni maggiori. Ben lo sapevano le antiche popolazioni mediterranee, che ne facevano largo uso sotto forma di infuso per curare molti disturbi. Ma a che cosa dobbiamo gli effetti benefici sulla nostra salute? Le foglie di olivo sono ricche di polifenoli, dei micronutrienti con proprietà antiossidanti che troviamo soprattutto negli alimenti di origine vegetale.

Il polifenolo più importante presente nell’olio e nelle foglie di olivo è l’oleuropeina, una sostanza dotata di attività antiossidante e antinfiammatoria, utile nella prevenzione di malattie cardiache e di disturbi metabolici. Le foglie contengono anche l’idrossitirosolo, che è un altro polifenolo efficace nel contrastare la formazione dei radicali liberi responsabili dell’invecchiamento. Gli studi condotti sull’efficacia di questi composti hanno bisogno di conferme e i risultati si riferiscono a esperimenti in laboratorio, ma ci danno delle indicazioni molto interessanti.

Proprietà e benefici dell’estratto di foglie di olivo sulla salute

Gli studi confermerebbero, oltre alle proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, la capacità delle foglie di olivo di rafforzare il sistema immunitario contro infezioni di vario tipo, di natura virale e batterica. Alcune ricerche avrebbero dimostrato l’efficacia dei principi attivi contenuti nelle foglie di olivo nella protezione dell’organismo dall’attacco di virus respiratori e influenzali. Inoltre, l’oleuropeina svolgerebbe un’azione preventiva nei confronti delle malattie cardiovascolari.

L’estratto di foglie di olivo si sarebbe mostrato efficace per abbassare la pressione e per ridurre i livelli di glicemia. Inoltre avrebbe un effetto energizzante in grado di combattere varie forme di stanchezza e di astenia e potrebbe avere effetti anche sul metabolismo, aiutando a combattere l’obesità.

Usi cosmetici

L’estratto di foglie di olivo è un ingrediente presente nella composizione di diverse creme, per il suo effetto antinvecchiamento. Infatti proteggerebbe la pelle dalle aggressioni dei radicali liberi e dai danni causati da un’eccessiva esposizione al sole. Diversi studi confermerebbero la capacità dell’estratto di rallentare la formazione di melanina e di ridurre le macchie scure della pelle derivanti dall’iperpigmentazione. Per un effetto schiarente se ne possono aggiungere dieci gocce a una lozione detergente da usare per lavare il viso. Si avrà una pulizia profonda e rinfrescante che libererà la pelle da ogni impurità.

L’estratto di foglie di olivo avrebbe anche un effetto riparatore della pelle, aiutando la guarigione di piccole ferite e attenuando i segni delle cicatrici. Inoltre ridurrebbe gli arrossamenti e le irritazioni rendendo la cute morbida e uniforme. Se ne possono aggiungere dieci gocce nelle creme che usiamo per il viso oppure acquistare prodotti già pronti.

Come si prepara l’estratto di foglie di olivo?

L’estratto di foglie di olivo è reperibile in commercio sotto forma di compresse o sciroppo, ma è possibile prepararlo in casa. È consigliabile usare foglie derivanti da agricoltura biologica di alberi non trattati con sostanze chimiche. Si possono utilizzare anche le foglie dei rami scartati con la potatura oppure quelle che cadono durante la raccolta. Dobbiamo lavarle accuratamente per eliminare residui di terra e polvere e poi metterle in una pentola con acqua.

Per un litro di acqua occorrono 150 foglie verdi. Se sono secche possiamo metterne la metà. Portiamo a ebollizione e lasciamo sobbollire per 15 minuti, poi facciamo riposare per altri 15 minuti. Possiamo a questo punto filtrare l’estratto e conservarlo in frigorifero. Gli esperti consigliano di berne piccole quantità, un cucchiaino circa, durante o dopo i pasti.

Normalmente l’estratto di foglie di olivo è ben tollerato dall’organismo a meno che non ci siano allergie o intolleranze individuali nei confronti del prodotto. Tuttavia occasionalmente potrebbe causare disturbi gastrici, soprattutto se preso in dosi elevate. Per questo, nonostante sia un prodotto naturale, è sempre opportuno consultare il proprio medico prima di assumerlo.