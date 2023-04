Potrà sembrare strano ma il profumo d’estate in alcune circostanze andrebbe evitato. E i motivi ci sono. Questo non significa che non possiamo indossare delle fragranze sulla nostra pelle. Significa solo che dobbiamo fare la scelta giusta e che dobbiamo spruzzarlo sulle zone giuste del corpo.

Con l’arrivo della stagione nuova siamo soliti fare il cambio dell’armadio. Spesso però ci dimentichiamo di fare il cambio del profumo. Infatti duranti i mesi invernali siamo soliti indossare delle fragranze più forti con delle note di testa aggressive. D’estate le fragranze si fanno più leggere e sofisticate. In un certo senso si segue la leggerezza dell’estate, il battito del cuore che va a ritmo con le onde del mare, la sensazione di essere baciati dal sole. In estate allora puntiamo all’energia e alla vitalità, al dinamismo e alla voglia di fare.

Il profumo d’estate

Quando indossiamo il profumo d’estate ci dimentichiamo spesso che il nostro corpo è più esposto ai raggi solari. Ormai è un gesto inconscio che facciamo ogni mattina, ma d’estate dovremmo evitarlo. Questo perché i raggi possono deteriorare gli elementi naturali contenuti portando a irritazioni o alla formazione di macchie scure. Inoltre con il sudore modificheremo la reazione della fragranza sulla nostra pelle. Quindi la cosa migliore da fare è indossare il profumo quando stiamo principalmente al chiuso oppure durante le notti estive.

Profumo d’estate, indossiamo queste fragranze

Il segreto sta nello scegliere le fragranze giuste e nello spruzzarle nelle zone giuste del corpo. I profumi da scegliere sono quindi quelli molto forti, perché rimarranno più a lungo sulla nostra pelle. Ovviamente dobbiamo metterne pochissimo, perché deve essere un tocco intimo. Evitiamo quindi di lasciare la scia di profumo. Usando poi un profumo forte si sentirà ancora di più. La scelta di quello corposa è data dal fatto che quelli troppo leggeri evaporeranno subito, mentre se riusciamo a trovare quello forte adatto all’estate abbiamo sicuramente vinto alla lotteria.

Le zone pulsanti del corpo

Le zona in cui spruzzare il profumo sono quelle pulsanti. E questo è valido anche per l’inverno, non solo per l’estate. Quindi andiamo su collo, dietro le orecchie e ovviamente sui polsi, senza strofinare. Possiamo usare anche il concentrato di profumo se vogliamo oppure il profumo a goccia, quindi senza nebulizzatore. In questo modo mettere il profumo sulla nostra pelle sarà ancora più mirato e preciso. Quindi, se vogliamo mettere il profumo d’estate, indossiamo queste fragranze.