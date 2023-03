Profumi da uomo più venduti di sempre, svelata la classifica delle fragranze che fanno impazzire le donne

Quali sono i profumi più buoni a cui nessuno sa resistere? Qui sotto troverai la lista dei migliori, nonché i più venduti in assoluto. Scopri quali sono i marchi prediletti e come usarli per trarne il massimo.

La scia che lascia un buon profumo è ineguagliabile e manda in estasi le narici. Per questo motivo, dopo la doccia e prima di uscire ce ne spruzziamo qualche goccia. In commercio c’è l’imbarazzo della scelta e le fragranze non si contano. Ma se vuoi il meglio per te, dovresti puntare su uno dei profumi da uomo più venduti e amati. Noi abbiamo scovato una classifica che mette in evidenza i prodotti più acquistati dai maschietti e da cui potrai prendere spunto.

Dove metterlo per farlo durare e sentire?

Che senso ha mettere il profumo che ti piace se poi non si sente? Se vuoi spargere un aroma consistente e duraturo, ci sono dei punti del corpo su cui dovresti concentrarti. Le zone predilette sarebbero quelle più calde, dove la temperatura è più alta. In questo modo l’evaporazione dovrebbe rallentare e dare il tempo sufficiente alla fragranza di evolversi. Ma di quali parliamo? Si tratta di collo, polsi, torace e polpacci. E ancora cosce, interno braccio e retro delle orecchie. Ricorda, comunque, di far attenzione alle dosi e di non esagerare. Altrimenti la sensazione positiva potrebbe trasformarsi per gli altri in un fastidio perpetuo.

I profumi da uomo più venduti di sempre sono uno più sensuale dell’altro

Quali sono le fragranze che hanno fatto più colpo tra il pubblico maschile? Partiamo da Garanat di Bulgari, con note di rosa infuse nell’aroma di incenso fumé. Proseguiamo con la leggerezza della colonia Aqua di Parma, che ha conquistato con i suoi sentori di agrumi. Scendiamo di un altro gradino per imbatterci in Gucci Guilty, ottenuto da un mix particolare ma efficace di rosa e peperoncino. Grande successo anche per Fleur de Peau di Diptyque, prodotto con note di iris, muschio e bacche rosa.

Apprezzatissimo da uomini e donne è poi La Nuit de l’Homme di Yves Saint Laurent, dall’odore pungente creato dal pepe nero misto a lavanda e vaniglia.

Più in là troviamo Acqua di Giò, che Armani ha valorizzato con un profumo che ricorda il mare. Altro oggetto del desiderio è la fragranza Aventus di Creed, che fa un uso sapiente dell’ananas. Ma se ami l’aroma di cedro e pompelmo non potrai dire no a Terre d’Hermès, che rappresenta un must nella linea di profumi per lui.

Infine, chiudiamo con due classici di cui avrai guardato più volte la pubblicità. Il primo è Bleu de Chanel, tra i più richiesti per la sensazione di sicurezza che infonde col mix di cedro e sandalo. L’altro è niente meno che Sauvage di Dior, che abbiamo visto indossare in tv da Johnny Depp. Gli innumerevoli aromi che si intrecciano, tra cui geranio, lavanda e bergamotto, creano un turbine di sensazioni perfetto per sedurre e conquistare.