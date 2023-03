Andare in affitto o comprare casa? La risposta è davvero sorprendente: ecco cosa devi sapere prima di fare un mutuo

Comprare casa è il sogno di molte persone. Eppure, recentemente i tassi di interesse sono aumentati parecchio e quindi molti stanno cercando di temporeggiare sperando che la situazione migliori. Ripiegare sull’affitto è la scelta di tanti. Ma chi non si è mai chiesto che cosa conviene fare veramente tra comprare un immobile o scegliere di andare in affitto? La risposta è in questo articolo e se vuoi conoscerla continua a leggere qui di seguito.

Quando arriva il momento di prendere una decisione così importante i conti da fare sono parecchi. Per moltissime persone comprare una casa non è impresa semplice e il numero di chi ricorre ad un mutuo per l’acquisto è sempre più elevato.

Oggi vogliamo dare qualche indicazione ai nostri Lettori, perché per quanto la risposta a questa domanda sembri scontata, non lo è poi così tanto.

Andare in affitto o comprare casa? Suggerimenti utili per risolvere questo dubbio amletico

Comprare casa ha i suoi indubbi vantaggi. Innanzitutto, la casa di proprietà è un bene rifugio, ovvero qualcosa che può darti una fonte di reddito o perlomeno che nessuno può toglierti.

Inoltre, non dimentichiamo che un immobile di proprietà può essere un ottimo investimento. Complici le varie detrazioni fiscali, sul mercato c’è una ripresa del valore degli immobili già costruiti.

Oltretutto tieni presente che se acquisti la prima casa non dovrai affrontare costi come l’IMU. Invece, se si tratta di un investimento (seconda casa) le spese aumentano.

Affitto sì o no? Una scelta assolutamente da valutare con attenzione

Uno dei vantaggi di restare in affitto è senza dubbio il fatto che non è necessario avviare un mutuo. Inoltre, un affittuario non è tenuto a sostenere tutte le spese che comportano un immobile di proprietà. Tra queste, ad esempio, possiamo menzionare le imposte e costi di manutenzione straordinaria.

Infine, in caso di difficoltà economiche potrai cambiare casa scegliendo un appartamento più piccolo e meno costoso senza essere vincolato da un immobile di proprietà. Lo stesso discorso vale in caso di trasferimento in altre città o paesi.

Qual è la decisione migliore?

A questo punto, se ti stai ancora chiedendo se conviene di più andare in affitto o comprare casa, ad oggi la risposta è la prima. I motivi sono molteplici, uno tra tutti è quello che riguarda i costi anticipati che incidono nel bilancio familiare. Pensiamo ad esempio alle spese notarili e alla caparra per la compravendita di un immobile. Sono spese non indifferenti da sostenere, soprattutto in questo periodo storico così ricco di precarietà ed incertezze.

In conclusione, è sempre opportuno informarsi a dovere prima di prendere una decisione così importante e vincolante come può essere comprare casa. Farsi affiancare e consigliare da professionisti nel settore per valutare la scelta che si adatta di più alle proprie esigenze è sempre la decisione migliore.