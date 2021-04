Profumare la casa non è mai stato così semplice grazie a questi economici trucchi su come trasformare l’aspirapolvere in un deodorante naturale

Gli amanti dell’ordine e di una casa sempre perfetta sanno bene che è fondamentale che questa emani anche un buon odore. Per questo molti di noi ci industriamo nella ricerca di prodotti industriali profumatissimi o nella creazione di prodotti fai da te.

In vari articoli, abbiamo indicato come fare dei deodoranti per la casa e abbiamo anche indicato come utilizzarlo per profumare e deodorare gli ambienti. Sicuramente un ambiente ben tenuto e profumato concilia con il buon umore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In altri articoli abbiamo anche indicato come pulire e profumare un elettrodomestico che si utilizza ogni giorno, ci riferiamo all’aspirapolvere.

Qui dimostreremo che profumare la casa non è mai stato cosi semplice grazie a questi economici trucchi su come trasformare l’aspirapolvere in un deodorante naturale.

Aspirapolvere con sacchetto

Se ciò che abbiamo a disposizione è un aspirapolvere con sacchetto, renderlo un deodorante naturale sarà veramente molto semplice. Possiamo posizionare all’interno del sacchetto alcune foglie essiccate di lavanda, di menta, petali di rosa secchi oppure possiamo sfruttare gli oli essenziali. Tra tutti si consiglia l’olio essenziale di limone che gode di proprietà antibatteriche e rilascia un odore agrumato e gradevole. Ma oltre a questo possiamo scegliere varie fragranze come ad esempio il timo.

Aspirapolvere senza sacchetto

In questo caso, se abbiamo a disposizione un aspirapolvere senza sacchetto dobbiamo necessariamente lavare il serbatoio. Laviamolo e asciughiamolo bene, una volta terminato questa operazione possiamo mettere qualche goccia di olio essenziale. Non solo sul serbatoio ma anche nel filtro e nelle lamelle del nostro aspirapolvere.

Per ottenere il massimo della fragranza è utile lavare bene il serbatoio ed eliminare ogni residuo di sporcizia accumulata. Questa pratica oltre ad essere igienica assicurerà la riuscita della trasformazione del nostro aspirapolvere in un deodorante.

Profumare la casa non è mai stato cosi semplice grazie a questi economici trucchi su come trasformare l’aspirapolvere in un deodorante naturale.