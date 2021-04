Gli inglesi, si sa, sono tra i più grandi esperti di tè al mondo. In Inghilterra si è sviluppato una sorta di rituale intorno all’ora del tè che potrebbe quasi competere con quello giapponese o quello marocchino.

E ogni rituale ha bisogno di strumenti specifici. Oltre a teiere, tazzine, cucchiaini e gli immancabili scones inglesi, c’è un altro accessorio imperdibile per un servizio da tè degno dei sudditi di sua maestà.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Si tratta di un oggetto curioso, ma semplicissimo ed economico, che addirittura possiamo creare anche a casa.

Vediamo l’accessorio imperdibile che arriva dall’Inghilterra se vogliamo un servizio da tè coi fiocchi per stupire gli ospiti.

L’accessorio tradizionale per un servizio da tè degno di sua maestà

Ma di quale oggetto stiamo parlando? Si tratta del tea cosy, che potremmo tradurre come ‘copriteiera’ o ‘scaldateiera’. Non è altro è una specie di cappellino su misura per la nostra teiera. Serve per impedire che il tè si raffreddi troppo velocemente e mantenerlo caldo più a lungo.

Il tea cosy può essere fatto di lana, di cotone, di fibra sintetica o anche di gomma, ed è diventato l’accessorio imperdibile che arriva dall’Inghilterra se vogliamo un servizio da tè coi fiocchi per stupire gli ospiti.

Ma serve davvero a migliorare la qualità del tè che serviamo agli amici? In proposito le opinioni si dividono.

A che cosa serve il tea cosy

C’è chi dice che il tea cosy sia un accessorio puramente estetico e che in realtà non aiuti affatto a mantenere il tè caldo più a lungo. C’è anche chi invece giura sulle sue miracolose capacità di trasformare una tazza di tè mediocre in una vera e propria delizia raffinata.

Una cosa è certa: il copriteiera è un accessorio simpatico, economico e tradizionale. Possiamo divertirci a crearne uno anche in casa se abbiamo un po’ di manualità con i ferri da maglia o con la macchina da cucire. I nostri amici certamente rimarranno meravigliati.

Esistono anche dei metodi scientificamente provati per mantenere il nostro tè caldo più a lungo, ecco come evitare che il tè si raffreddi troppo in fretta per poterlo gustare con calma.